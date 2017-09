"Pure Freude über Kleinod in so herrlichem Zustand"

Gaggenau (sb) - So wie Heidrun und Gerhard Mahler ist es am vergangenen Wochenende vielen Besuchern des Gaggenauer Hofguts Amalienberg ergangen: "Es ist pure Freude, dass dieses Kleinod nun wieder in einem so herrlichen Zustand erstrahlt", berichten die beiden. Hunderte Interessierte nutzten gemeinsam mit ihnen das zweitägige Hoffest, um sich die frisch renovierten Räume anzusehen. Für die ganze Familie wurde dabei ein buntes Programm geboten. Aus seinem rund 70-jährigen Dornröschenschlaf erwachte das oberhalb der Murg gelegene Hofgut vor gut zwei Jahren, als der gebürtige Gaggenauer Adolf Hans Scherer das Anwesen erwarb und seitdem in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt renoviert hat. "Es ist wunderschön geworden", freute sich am Wochenende auch die Leiterin des Gaggenauer Kulturamtes, Heidrun Haendle. Sie hatte gemeinsam mit Gaggenauer Schulen und Vereinen ein buntes Unterhaltungsprogramm organisiert. So spielten unter anderem die Stadtkapelle und der Musikverein Bad Rotenfels auf. Beste Stimmung war da nicht nur zum Abschluss mit dem traditionellen "Badner Lied" garantiert. Einen begeisternden Auftritt zeigte am Samstagnachmittag das Tanzensemble des Goethe-Gymnasiums unter der Leitung von Bettina Köditz. Bei trockenem Herbstwetter präsentierten die Schülerinnen zahlreiche Tänze und zeigten dabei die große Bandbreite ihres Repertoires. 91-Jährige überglücklich "Die Bevölkerung hat sich dieses Fest gewünscht", sagte Haendle und zeigte sich von der Resonanz begeistert. So herrschte bereits auf dem Weg hinauf zum Amalienberg beste Stimmung, als die Besucher zu Fuß oder mit dem Fahrrad die Höhenmeter überwanden. Für ältere oder nicht so mobile Besucher gab es ein Shuttle-Taxi, das Maria Wehnert gerne nutzte. "Ich kenne den Amalienberg noch vor seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg", berichtete die 91-Jährige und fügte gerührt hinzu, "dass ich ihn noch einmal in einem so schönen Zustand erleben darf, hätte ich nicht gedacht." Inspirierend war der Besuch auch für viele jüngere Gaggenauer. "Es ist eben der Toskana-Hügel Gaggenaus: Der Besuch hier ist wie ein kleiner Urlaub", freute sich Hans-Peter Gilbert, während andere Besucher bereits darüber sinnierten, wie die frisch renovierten Gebäude künftig genutzt werden: "Unter anderem kam die Idee eines Hofladens mit regionalen Produkten auf. Es kam aber auch schon die Frage, ob das Hofgut künftig für Feiern genutzt werden kann", berichtete Haendle. Vom neuen Besitzer ausgeschlossen ist lediglich ein Biergarten, denn auch künftig sollen keine Blechlawinen den Amalienberg hinauf- und hinunterrollen. Mit Auftritten des Jazz-Projekts Gaggenau, der Gruppe Trommelfieber unter der Leitung von Peter Götzmann sowie der Band Obsession am späten Nachmittag ging das Hoffest auf dem Gut Amalienberg gestern zu Ende. Kinder freuten sich über das Angebot des Ponyreitens und den Besuch des Gaggenauer Spielmobils. Dabei wurde auch so manches Kindergesicht kreativ geschminkt. Auf dem Amalienberg kehrt nach zwei aufregenden Tagen nun wieder etwas Ruhe ein. Das wird sicher die vier Familien freuen, die dauerhaft in den ehemaligen Arbeiterhäusern leben - auch wenn sie den Ansturm am Wochenende mit Humor nahmen. Geht es nach vielen Besuchern des Hoffestes, bleibt dieses keine einmalige Veranstaltung. "Die Kulisse gerade im Hof ist sehr schön. Eine Neuauflage im kommenden Jahr wäre super", fand nicht nur Anne Heberer, die mit ihrer Familie gekommen ist. Eine passende Gelegenheit bietet sich vielleicht dann, wenn das Kavaliershaus fertig renoviert ist. Die Gaggenauer, die am Wochenende mit großer Freude auf den Amalienberg gekommen waren und die, die es verpasst haben, würde es wohl freuen.

