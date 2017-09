Städtebaulich prägnantes Gebäude

Gaggenau - Es gehört zu den städtebaulich prägenden Gebäuden: das Gaggenauer Sparkassengebäude am Bahnhofsplatz. Der Bau besteht seit nunmehr 50 Jahren. Anlass, das Jubiläum zu feiern und einen Blick in die Geschichte zu werfen. Am Samstag, 30. September, hat die Bevölkerung die Möglichkeit, bei einem "Tag der offenen Tür" den Turm unter die Lupe zu nehmen.

Am 13. November 1967 wurde das neue Gebäude seiner Bestimmung übergeben. Seinerzeit hatte die damalige Bezirkssparkasse Gaggenau 39 Mitarbeiter und eine Bilanzsumme von 36 Millionen D-Mark, blickt Stefan Siebert, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, zurück. Heute sind es bei dem weitaus größeren Kreditinstitut nach Eingemeindungen und Fusionen 340 Mitarbeiter und eine Bilanzsumme von 1,9 Milliarden Euro.

An verantwortlicher Stelle waren vor 50 Jahren der damalige Bürgermeister von Gaggenau, Josef Hollerbach, und Hans-Bernhard Preuß, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. Mit der Planung des Gebäudes wurde 1964 das Gaggenauer Architekturbüro Kohlbecker beauftragt. Karl und Christoph Kohlbecker waren maßgeblich mit dem Neubau befasst. Anfangs nutzte das Kreditinstitut nur das Erdgeschoss des Turms, in dem sich die Kundenhalle befand. Im ersten und zweiten Obergeschoss waren Arztpraxen und ein Steuerberater, in den Etagen drei bis fünf Wohnungen. Ganz oben, im sechsten Obergeschoss, befand sich das Sitzungszimmer der Sparkasse. Damals gab es großflächige Balkone.

Das änderte sich in den Jahren 1990 und 1991, als es eine große Erweiterung gab. Die Balkone wurden zugebaut. Dadurch entstanden neue Büroräume. Im hinteren Bereich der Kundenhalle wurde auf den eingeschossigen Baukörper eine zusätzliche Etage errichtet. 128 Mitarbeiter zählte die Sparkasse seinerzeit, die Bilanzsumme betrug mehr als eine halbe Milliarde D-Mark. Sparkassenchef war Rudolf Schoisser, Oberbürgermeister war Dr. Thomas Schäuble.

Der "letzte große Umbau" ging nach den Worten von Siebert in den Jahren 2011 und 2012 über die Bühne. Komplett modernisiert wurde die Kundenhalle. Auch wurden die technischen Einrichtungen und Leitungen auf den aktuellen Stand gebracht. Heute arbeiten rund 110 Mitarbeiter in dem Turm am Bahnhofsplatz, der komplett von der Sparkasse genutzt wird.

Mit Blick auf das Jubiläum bekam die Fassade in diesem Jahr einen neuen Anstrich. Der Jubilar passt sich damit farblich der Umgebungsbebauung in der nördlichen Innenstadt an. "Das Gebäude befindet sich technisch in einem sehr guten Zustand", unterstreicht Siebert.

Zum Jubiläum wurde eine Ausstellung konzipiert. Anhand von Bildmaterial wird die Entstehung und die stete Veränderung des markanten Gebäudes in den vergangenen 50 Jahren dokumentiert. Die Ausstellung kann erstmals beim Tag der offenen Tür in Augenschein genommen werden. Sie wird bis 30. November in der Kundenhalle zu sehen sein. Florian Kohlbecker von Kohlbecker Gesamtplan hat die Entstehungsgeschichte des Sparkassengebäudes zu einem informativen Vortrag aufbereitet, den er beim Festempfang "50 Jahre Sparkassengebäude Gaggenau" am 29. September vor geladenen Gästen halten wird.