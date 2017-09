Kreativität zweier Seelenverwandter

Forbach - Geheimnisvolle, saftig-farbige Naturimpressionen schmücken unaufdringlich weiße Wände. Im lichtdurchfluteten Wohnzimmer wird der Blick von einem Arsenal exquisiter Instrumente angezogen. Eine schlichte Regalwand sammelt ihre Bücher. Alles hat seinen Platz in einer stimmigen Atmosphäre, die Beate Rygierts und Daniel Oliver Bachmanns Alltag und Schaffen prägt.

An einem Ort, der die künstlerische Kreativität zweier Seelenverwandten atmet. Hier sind zwei Menschen angekommen, bei sich und ihren verwirklichten Träumen. Bücher, Musik, Malerei, ein Paar wie "Salz und Pfeffer" erfüllt den ehemaligen Kindergarten in Gausbach seit einem Jahr spürbar und authentisch mit Leben.

Auf die Leichtigkeit und unprätentiöse Selbstverständlichkeit angesprochen, die über allem schwebt, lacht Beate Rygiert herzlich: "Seine Träume zu leben, erfordert ein hohes Maß an Disziplin und einen festen Willen." Jüngstes Produkt auch dieser Wesenszüge ist ihr im Juli im Blanvalet-Verlag erschienener Roman "Herzensräuber", eine liebenswert-erfrischende Geschichte aus der Perspektive eines Hundes mit besonderem Spürsinn.

"Lebensgeschichten" gilt Beate Rygierts Passion bis heute, dasselbe gilt für ihr Bedürfnis zu schreiben und die "pure Freude" daran. Die im Alter von zwölf Jahren in ihrem Tagebuch vermerkte: "Eigentlich möchte ich Schriftstellerin werden! Ich sollte dabei bleiben." Sie tat es, obwohl der Vater die jüngste seiner drei Töchter wohl gern als künftige Chefsekretärin gesehen hätte. Und Beate Rygiert, aufgewachsen in Engelsbrand bei Pforzheim, zunächst Theater-, Musikwissenschaft und italienische Literatur in München und Florenz studierte. Nach einer "Zeit der Suche" kündigte sie mit 30 Jahren ihren (Brot-)Job als Musiktheaterdramaturgin, um ihren Traum zu verwirklichen. In ihrem erfolgreichen Debütroman "Bronjas Erbe" verarbeitet sie einfühlsam die Kindheit und Jugend ihres zwischen seiner deutschen und polnischen Identität zerrissenen Vaters. "Ich gab mir zwei Jahre, um den Roman zu schreiben, den ich schon immer schreiben wollte."

Doch damit sind die von Neugier auf Menschen und Geschichten beflügelten Passionen dieser bodenständig wirkenden Frau noch längst nicht erschöpft: Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Regisseurin mit dem Rüstzeug so renommierter Einrichtungen wie der New York Film Academy ausgestattet, Dokumentarfilmerin - und Malerin.

Für Beate Rygiert ist die Malerei "das perfekte Gegengewicht zu meinem Schreiben: Hier die Welt der Worte und der Geschichten, dort die Welt der Farben und Formen."

Eine vielgestaltige Welt, die sie mit ihrem Mann seit nunmehr 23 Jahren teilt: "In ihm habe ich einen Seelenverwandten gefunden." Mit dem gebürtigen Schramberger Daniel Oliver Bachmann verbindet sie eine weitere Passion: die Liebe zum Schwarzwald. Und nicht zuletzt die Affinität für Reisen. Als sie sich kennenlernten, war der Regisseur von vielfach auf ARTE ausgestrahlten Dokumentarfilmen, Schriftsteller, Ghostwriter, Dozent, Coach und ausgebildete Musiker zehn Jahre lang "in der Weltgeschichte" unterwegs gewesen.

Mit außergewöhnlichen Naturfilmen wie "Die Wüstenapotheke" und "Abenteuer Kalahari" im Reisegepäck und nicht zuletzt der Obertonmusik, die ihn in China und in der Mongolei nachhaltig in ihren Bann zog. Musik, "bei der man versucht, die Töne der Natur nachzuahmen, dicht auf den Spuren der Geräusche ringsum, die Antennen völlig auf Empfang gestellt im Dialog mit der Umgebung."

Im weitläufigen Wohn- und Musikzimmer sind seine Instrumentenschätze versammelt: Ein Polychord, eine Art Mehrsaiteninstrument, das drei Instrumente in sich vereint; verschiedene Alphörner und Didgeridoos, darunter ein ausgedienter Maibaum aus Douglasie; ein Hang, einem Wok nicht unähnlich, in dessen obere Halbschale Klangfelder "eingedengelt" sind, eine Shrutibox, daneben Beate Rygierts Klavier aus Kindertagen. Instrumente, "die total entspannen und archaische Energie freisetzen."

Viel Herzblut und Können lässt Daniel Oliver Bachmann auch außergewöhnlichen Schicksalen, etwa einem Missbrauchsfall im Internat der Regensburger Domspatzen, und den Biografien von Prominenten angedeihen. Gemeinsame Dokumentarfilme wie "Amok in Winnenden - Das Leben danach" ergeben sich bei dieser fruchtbaren Synthese wie von selbst.

"Wir sind dankbar dafür, das machen zu können, was wir am liebsten tun", benennen Beate Rygiert und Daniel Oliver Bachmann ihren "Motor", der gleichzeitig ein sehr gutes Zeitmanagement erfordert. Und: "Das Haus hat auf uns gewartet, die Gausbacher haben uns willkommen geheißen - wir sind angekommen."