Jahreszahl von 1467 in Strebepfeiler eingemeißelt

Gernsbach - 2017 jährt sich nicht nur der Beginn der Reformation zum 500. Mal, sondern auch der Bau der St. Jakobskirche vor 550 Jahren. Als eines der ältesten erhaltenen Bauwerke von Gernsbach, als zeitweilige Grablege der Grafen von Eberstein und natürlich als evangelische Stadtkirche handelt es sich um einen der bedeutendsten - und auch interessantesten - Bauten in der Geschichte und Gegenwart der Stadt.

Der Baubeginn 1467 lässt sich bis heute an einem der Strebepfeiler des Chors an der Südseite der Kirche ablesen, denn dort ist diese Jahreszahl eingemeißelt. Zumindest im Wesentlichen fertiggestellt war das Gotteshaus im Herbst 1471, als die beiden damaligen Stadtherren, Graf Bernhard II. von Eberstein und Markgraf Karl I. von Baden, sich über die Einsetzung der Kirchenpfleger an der Jakobskirche zugunsten des Ebersteiners einigten.

Ein nicht mehr erhaltener Vorgängerbau an vermutlich gleicher Stelle wird bereits bei der ersten Erwähnung Gernsbachs im Jahr 1219 genannt, doch ist unbekannt, ob er auch demselben Heiligen gewidmet war, denn den ersten Hinweis auf Sankt Jakob gibt es eben erst 1471.

Auch wenn der später hinzugefügte barocke Dachreiter auf den ersten Blick ein anderes Bild vermittelt, ist die gesamte Kirche ein sehr einheitlich spätgotisch ausgeführter Bau und damit auch einmalig für ganz Gernsbach. Von der erhaltenen originalen Innenausstattung ist vor allem das annähernd sechs Meter hohe Sakramentshäuschen bemerkenswert.

Bemerkenswertes Sakramentshäuschen

Kunsthistoriker verorten das von Agnes von Vinstingen, der Mutter des Grafen Bernhard II., gestiftete Werk im Umkreis von Nikolaus Gerhaert von Leyden, einem der führenden Künstler am Oberrhein im späten 15. Jahrhundert. Wer genau hinschaut, findet am Schaft zwei schwebende lächelnde Engel im Federkleid, die das gesamte Sakramentshäuschen zu tragen scheinen. Das etwa 100 Jahre später entstandene und über dem Altar hängende Kruzifix aus Lindenholz beeindruckt durch seine schlanke Form und die Lebendigkeit des Ausdrucks.

Als Markgraf Philibert von Baden-Baden und Graf Wilhelm IV. von Eberstein 1556 die Reformation in der Grafschaft Eberstein einführten, wurde die Jakobskirche für die evangelische Glaubensausübung bestimmt. Die Liebfrauenkirche blieb in einem der damals seltenen Akte religiöser Toleranz katholisch. Doch schon seit 1569 war es mit der konfessionellen Einheit in der Gemeinherrschaft vorbei.

Während in Baden-Baden wieder katholische Herrscher amtierten, war das Haus Eberstein konfessionell gespalten. Im Ergebnis wurde die Jakobskirche 1585 geschlossen, und die Evangelischen mussten zum Gottesdienst nach Weisenbach laufen. Zehn Jahre später war die Jakobskirche wieder offen, doch im Verlauf des Dreißigjährigen Kriegs gab es noch mehrfache Drangsalierungen des jeweils anderen Glaubens. Eine endgültige Lösung gelang erst 1640, als die Jakobskirche den Protestanten und die Liebfrauenkirche den Katholiken dauerhaft bis heute zugesprochen wurde.

Fortsetzung: Im zweiten Teil geht es um die dramatischen Ereignisse um die Gruft in der Kirche