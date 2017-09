Gefängnis droht

Zunächst ging es um eine 20-Jährige, die bereits mehrfach wegen Erschleichens von Leistungen auf der Anklagebank Platz genommen hatte. Doch alle Versuche, die Schülerin zur Vernunft zu bringen, scheiterten bislang. Unter anderem musste sie schon einen Jugend- und einen Freizeitarrest hinter Gitter verbringen. Doch das hielt sie bisher nicht davon ab, weiter ohne gültigen Fahrschein in die Stadtbahn einzusteigen. So wurde sie am 12. Mai 2016 gegen 15 Uhr am Bahnhof in Gaggenau erwischt und ein Jahr später um 6.21 Uhr in Karlsruhe. Der Gesamtschaden beläuft sich auf läppische 4,80 Euro.

Diesbezüglich könne man dennoch nicht von einem Kavaliersdelikt sprechen, denn "die Bahn fährt nicht, wenn keiner bezahlt", wie Richter Ekkhart Koch betonte. Die Angeklagte versuchte zwar unter Schluchzen, ihr erneutes Fehlverhalten zu erklären; diese Versuche scheiterten jedoch sowohl beim Vertreter der Staatsanwaltschaft als auch beim Amtsgerichtsdirektor. "Um Ausreden waren Sie noch nie verlegen", blickte Koch auch auf vergangene Verhandlungen zurück.

Der Jugendgerichtshilfebericht attestierte der inzwischen 20-Jährigen eine Reifeentwicklung, die nicht altersgerecht sei, weshalb Jugendstrafrecht anzuwenden sei. Das sah auch die Anklageseite so und forderte sechs Monate Jugendgefängnis auf Bewährung. In einer solchen Strafanstalt sitzen Jugendliche und heranwachsende Straftäter bis zum 24. Lebensjahr ein. Richter Koch folgte diesem Antrag in seinem Urteil. Zudem soll die junge Frau, die sieben Einträge im Bundeszentralregister vorzuweisen hat, 50 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten (Projekt "Schwitzen statt Sitzen") und sich um einen Ausbildungsplatz bemühen. Die Verfahrenskosten trägt die Staatskasse.

Ebenfalls wegen zweier Stadtbahnfahrten ohne gültiges Ticket kehrte ein mehrfach vorbestrafter 24-Jähriger gestern auf die Anklagebank zurück. Er war am 25. November 2016 in Gaggenau (Bahnhof) und am 15. Januar 2017 in Gernsbach-Mitte in Kontrollen geraten und erwischt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 9,70 Euro. "Ich hatte kein Geld", zeigte sich der junge Mann, der 13 Einträge im Bundeszentralregister aufweist, geständig. Größtes Problem für ihn war die Tatsache, dass er sich zum Tatzeitpunkt unter Bewährung befand. "Das wiegt sehr schwer", betonte auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft.

Dennoch gab es für den 24-Jährigen noch einmal Bewährung, auch weil er seit rund 18 Monaten einer geregelten Arbeit nachgeht und sich um seine Schuldenregulierung kümmere. Die drei Monate auf Bewährung "garnierte" Koch mit einer Geldstrafe von 500 Euro, die dem Verein Lebenswertes Murgtal zugutekommt. Zudem hat der Verurteilte die Kosten des Verfahrens zu tragen.