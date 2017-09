"Platz der Kommunikation" auf Friedhof

Gaggenau - "Wir müssen grundsätzlich über Friedhöfe sprechen", meinte Bürgermeister Michael Pfeiffer, als der Gemeinderat das Friedhofskonzept Bad Rotenfels erörterte. Es gebe mittlerweile eine andere Beerdigungskultur. Ziel sei es, den Friedhof in seiner Würde zu erhalten und seine Wertigkeit zu erhöhen.

Nach einem Vor-Ort-Termin im Juli habe es positive Rückmeldungen gegeben. Mit der Erstellung des Friedhofskonzepts für Bad Rotenfels ist Albert Kamm beauftragt worden, der vom Vorsitzenden des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins, Jürgen Maier-Born, maßgeblich unterstützt wurde. Klar wurde in dem Vortrag, dass einige Maßnahmen zeitnah umgesetzt werden können, andere dagegen erst in einigen Jahren. Mit dem letzten Bauabschnitt würde nach den Planungen im Jahr 2042 begonnen. Das hängt unter anderen mit der Dauer der Nutzungsrechte und möglichen Verlängerungen zusammen. Das Konzept könne nur realisiert werden, wenn frühzeitig die Weichen gestellt würden. Die Gesamtkosten bezifferte Kamm mit 151000 Euro (bis zum Jahr 2042). 62000 Euro davon sollten in diesem Jahr investiert werden. Im Haushaltsplan sind dafür 40000 Euro eingestellt, sagte Pfeiffer.

Eines der größten Projekte ist der "Platz der Kommunikation" im Bereich zwischen Kapelle und Brunnen. Dieser sollte leicht oval angelegt werden mit kreuzförmigen Wegen. In der Mitte würde sich ein Brunnen (als künftiger Hauptbrunnen des Friedhofs) befinden. Bäume zur Beschattung und Sitzbänke sind dort ebenfalls vorgesehen. Von dem Platz soll der gesamte Friedhof einsehbar sein.

Denkmäler sollen neu angeordnet werden

Neu angeordnet werden sollen nach Vorstellung von Kamm auch die insgesamt drei Denkmäler. Diese erinnern an den Deutsch-Französischen Krieg 1870/71, sowie an den Ersten (1914 bis 1918) und den Zweiten Weltkrieg (1939 bis 1945) und sollten in einer zusammenhängenden Anlage verortet werden.

Bis vor einigen Jahren war nicht nur in Bad Rotenfels die Nachfrage nach Sarggräbern groß. Heute geht der Trend in Richtung Urnenbestattung. Im Jahr 2007 lag der Anteil der Urnenbestattungen bei 58 Prozent, im vergangenen Jahr bei 85 Prozent und ist seit Jahren in etwa gleichbleibend. Von 2012 bis 2016 wurden in Bad Rotenfels 159 Gräber eingeebnet, das bedeutet eine Fläche von 536 Quadratmetern. Und nur rund 170 Quadratmeter seien neu belegt worden. Durchschnittlich gebe es auf dem Friedhof pro Jahr 55 Bestattungen. Diese Zahl werde bis 2022 in etwa gleichbleiben. Künftig werde es viele Grünbereiche und Freiflächen geben, betonte Kamm.

Neu bepflanzt werden soll unter anderem der Bereich entlang der Murg in Richtung des E-Werks der EnBW am Murggraben. Dort waren vor einigen Jahren die altersschwachen Fichten gefällt worden. Direkt am Kanal sei eine mediterrane Bepflanzung denkbar.

Im kommenden Jahr soll ein "gärtnerbetreutes Grabfeld" durch die Genossenschaft der Badischen Friedhofsgärtner angelegt werden. Bei diesem Feld übernimmt laut Kamm die Genossenschaft die Planung und Herstellung. Finanziert werde es über die Grabpflegebeiträge der Angehörigen, die sich ansonsten nicht um das betreffende Grab kümmern müssten.

Am Schutt- und Containerplatz sind bereits Absperrungen errichtet worden. Dadurch seien die wilden Ablagerungen deutlich zurückgegangen, betonte Kamm. Er monierte, dass Mülleimer "wahllos auf dem Friedhof" stehen. Diese sollten einen festen Platz haben.

Sprecher aller Fraktionen lobten die präsentierten Planungen. Rudi Drützler (CDU) zeigte sich persönlich sehr angetan. Auch Gerd Pfrommer (SPD) und Ferdinand Hurrle (FWG) waren beeindruckt. Rudolf Krumrey (Grüne) hob die vorgesehenen Bepflanzungen nach ökologischen Richtlinien hervor. Einstimmig befürwortete der Gemeinderat die Planungen. Das Konzept soll schrittweise umgesetzt werden. Eine Regelung für die zukünftige Zubettung in Umgestaltungsbereichen wird zur Vorberatung an die Ortschaftsgremien verwiesen. Der Gemeinderat soll die Regelung zu einem späteren Zeitpunkt beschließen.