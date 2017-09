In der Jahnstraße wird gebaut Von Thomas Senger Gaggenau - Der geplante Neubau eines Mehrfamilienhauses in zweiter Reihe in der Jahnstraße 9 bis 11 hat eine weitere Hürde im Gemeinderat genommen: Das Gremium billigte insbesondere die Beauftragung des Architekten und die Stellung eines Bauantrags mit den Stimmen von CDU, FWG und Oberbürgermeister. Auf drei Stockwerken sollen sechs Dreizimmer- und drei Zweizimmerwohnungen entstehen; dazu eine Tiefgarage für 16 Stellplätze. Bauherrin ist der städtische Eigenbetrieb Stadtwohnung. In einer Unterschriftenliste protestierten Anwohner auch aus Konrad-Adenauer-Straße und Auweg gegen das Projekt (wir berichteten). Es gehe ihnen nicht um das Thema Flüchtlinge, sondern um den Verlust eines Refugiums für jene Menschen, die jetzt hier wohnen. Bereits der massige "Klotz" der Heimstätten-Genossenschaft im Auweg habe das Areal nachhaltig verändert, nur wenige Meter entfernt stehe in der Jahnstraße bereits der nächste "Bunker". Die gebliebenen Grünflächen seien Refugium für Kinder und Erwachsene, denn in dem vorhandenen städtischen Haus gibt es keine Balkone. Das Mikroklima werde sich verschlechtern. Als einer der Geschäftsführer der Stadtwohnung verwies Kämmerer Andreas Merkel unter anderem auf den Bebauungsplan, den der Gemeinderat 2013 beschlossen hatte. Bedarf an Wohnungen sei unabhängig von der Migrantenfrage vorhanden. Die Stadt habe noch keine Fördermittel beantragt, deswegen könne er über die künftigen Mietpreise noch keine Aussage machen. Dr. Ellen Markert und Andreas Paul (CDU) fragten nach den Grünflächen, die für die bisherigen Anwohner zugesagt worden seien. Rosalinde Balzer (CDU) richtete das Augenmerk auf die angebliche Barrierefreiheit. Bürgermeister Michael Pfeiffer erläuterte, dass man die Vorgaben der DIN und der Landesbauordnung im Blick habe. Balzer monierte zum Beispiel, dass die vorgesehenen Zugänge zu den Terrassen lediglich "barrierearm" seien. "Hundertprozentige Barrierefreiheit wird es nicht geben", entgegnete OB Christof Florus. "Die Nachteile für die Anwohner sind extrem", sagte Eric Peplau (Grüne). Gerd Pfrommer (SPD) führte aus: Nach wie vor passe dieses Projekt nicht in die Landschaft. Somit lehne die SPD das Vorantreiben eines Bauantrags ab. Von zusätzlichen Balkonen für die Bestandsmieter und einem Kinderspielplatz sei nicht mehr die Rede, daran solle man aber auf jeden Fall festhalten. Andreas Paul meinte: Die CDU werde den Grundsatzbeschluss nicht infrage stellen, man sei sich gleichwohl des Dilemmas widerstreitender Interessen bewusst. Ferdinand Hurrle (FWG) betonte, Gemeinderat und Verwaltung bemühten sich, den Anforderungen gerecht zu werden, die FWG stehe zum Projekt. Theo Gehrmann argumentierte für die FDP, es gebe derzeit keine Notwendigkeit, das Vorhaben zu realisieren.

