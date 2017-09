Hoffen auf neue Schilder und den Kreisel

Fußgängerin angefahren Baden-Baden (red) - Eine Fußgängerin ist am Montagmittag beim Überqueren der Luisenstraße in der Innenstadt von einem Auto angefahren worden. Nach einem kurzen Streitgespräch mit dem Fahrer des BMW ist dieser geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto: red). » Weitersagen (red) - Eine Fußgängerin ist am Montagmittag beim Überqueren der Luisenstraße in der Innenstadt von einem Auto angefahren worden. Nach einem kurzen Streitgespräch mit dem Fahrer des BMW ist dieser geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto: red). » - Mehr