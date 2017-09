Erste Brücke wird noch dieses Jahr saniert

Auch bei einer erneuten Ausschreibung sei kein besseres Ergebnis zu erwarten. Veranschlagt waren 180000 Euro. Der Gemeinderat vergab einstimmig die Arbeiten an ein Unternehmen aus Schramberg mit einem Volumen von rund 200000 ,Euro. Die Firma habe sich auf Brückensanierungen spezialisiert, erläuterte Dietrich. Mit den Arbeiten soll Mitte Oktober begonnen werden.

Die Bücken in Forbach sind sanierungsbedürftig. Das ist seit der Gemeinderatssitzung im Oktober 2016 klar, damals war das Ergebnis einer Brückenhauptprüfung vorgestellt worden. 17 von 18 Bauwerken auf Forbacher Gemarkung sind betroffen. In einem ersten Schritt werden fünf Bauwerke ertüchtigt. Es handelt sich um folgende Brücken: Kirchbuckel Herrenwies (voraussichtliche Kosten 142000 Euro); Mühlbachweg; Klammstraße (Frankenbach, 108000 bis 165000 Euro); Klammstraße (Wiedbach, 131000 Euro); Bermersbach Sersbach (171000 Euro). Für die Sanierung der Brücken sind im Haushalt 2017 insgesamt 800000 Euro eingestellt.

Weiteres Thema war die Erhöhung der Mittel für die Straßenunterhaltung. Der Etat von 100000 Euro ist bis auf 7500 Euro aufgebraucht, die Verwaltung schlug vor, den Ansatz um 20000 Euro zu erhöhen. Das Gremium folgte diesem Vorschlag einstimmig. Achim Rietz (Freie Wähler) äußerte Bedenken, ob diese Summe ausreichen werde. Auch gelte es zu überdenken, ob die bisherige Praxis - Sanierung einer Straße als Schwerpunkt - beibehalten werden solle.

Bei einer Änderung des bisherigen Vorgehens habe man dann weniger Gestaltungsmöglichkeiten, gab der Ortsbaumeister zu bedenken. Andererseits könne eine größere Zahl von Unterhaltungsmaßnahmen finanziert werden.

Werner Ruckenbrod (Freie Wähler), regte an, den Zustand der Gemeindestraßen zu ermitteln, um Sanierungsbedarf und Priorität bewerten zu können. Die sei ein großer Aufwand, wies Dietrich auf Planungskosten und zeitlichen Vorlauf für die Erhebungen hin. Gleichwohl sei es ein Thema für die Haushaltsberatungen.

Für leichte Verwirrung im Gremium sorgte die zusätzliche Straßenbeleuchtung in Hundsbach. Gemeinderat Andreas Wacker (CDU), wies darauf hin, dass in der Hundseckstraße bereits drei neue Leuchten stünden. Im Verlauf der Diskussion stellte sich heraus, dass es sich um einen andern Straßenabschnitt handelt. Die vom Gemeinderat einstimmig befürwortete Ergänzung um drei weitere Leuchten soll in einem weiter hinten liegenden Bereich hinter dem Gasthaus "Forelle" erfolgen, um dort einen Lückenschluss für Schulkinder herzustellen. Wacker wies auf weitere Beleuchtungslücken in Hundsbach hin, die im Bauausschuss besprochen werden sollen. Auch beim Feuerwehrhaus in der Sersbachstraße werden zwei zusätzliche Leuchten installiert. Die Gesamtkosten von rund 10000 Euro können mit den bei der Umstellung auf LED-Leuchten nicht benötigten Mitteln finanziert werden.