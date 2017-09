Stadtgeschichte auf Basalt und Granit

"Ich freue mich riesig", betonte Regina Maier vom AK Stadtgeschichte und erinnerte an Klaus Gieser. Es sei eine Herzensangelegenheit für den im Jahr 2011 verstorbenen früheren Rektor der Grund- und Hauptschule Gernsbach und langjährigen SPD-Gemeinderat gewesen, die Stadtmauer wieder mehr ins Bewusstsein der Bürger zu rücken. Dieser Wunsch gehe jetzt ein Stück weit in Erfüllung, so Maier: "Wir haben eine wunderschöne Stadtmauer, wenn man ein Auge dafür hat." Mit diesem Band, das in den kommenden rund drei Wochen gepflastert wird, und den dann noch zu montierenden vier Informationstafeln werde die historische Bedeutung auch für Laien sicht- und erlebbar gemacht.

"Es ist ein wichtiges, ein gutes Projekt", lobte Bürgermeister Dieter Knittel die Initiative des AK Stadtgeschichte. Als Grundlage für das Vorhaben dienten im Wesentlichen die historischen Lagepläne von 1689 und von 1798. Die genaue Rekonstruktion der Grundrisse erwies sich letztlich als zu teuer, zu schwierig und zu aufwendig, zumal Teile der Flächen inzwischen auf privatem Grund und Boden liegen. Stattdessen wird jetzt in einer stark abstrahierten Form der Verlauf der Stadtmauer im Bereich der ehemaligen Stadttore mit Pflasterstreifen nachgezeichnet. Als Material werden Basalt und heller Granit verwendet. In einem ersten Schritt wird die ehemalige Lage von Färbertor, Oberem Tor und Storrentor durch Pflasterstreifen markiert. Das Untere Tor soll nach Abschluss der geplanten Baumaßnahmen am Gleisle-Areal folgen.

Den Einbau der Pflastersteine, der rund 25000 Euro kostet, übernimmt die Firma RGW aus Gaggenau, ein langjähriger Partner der Stadt Gernsbach, wie Knittel betonte. Schließlich habe das Unternehmen auch schon an der historischen Instandsetzung in der Amtsstraße mitgewirkt. Die gestern gestarteten Arbeiten werden bei fließendem Verkehr ausgeführt; lediglich beim Standort Storrentor sei eine zwischenzeitliche Vollsperrung erforderlich, kündigte Alfred Schmitt vom städtischen Bauamt an.