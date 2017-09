Loffenau erwartet ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Interview

BT: Am Sonntag steht die Wahl zweier "starker Kandidaten" in Loffenau an, um den scheidenden Amtsinhaber Erich Steigerwald zu zitieren. Wie ist Ihr Gefühl für die Wahl?

Burger: Die Spannung steigt von Tag zu Tag. So wie es aussieht, ist von einem knappen Ergebnis auszugehen. Ich wünsche mir vor allem eine hohe Wahlbeteiligung - und natürlich am Ende auch die erforderliche Mehrheit zu meinen Gunsten.

Maier: In den letzten Tagen und Wochen habe ich viel Zuspruch und zahlreiche positive Rückmeldungen bezüglich meiner Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters in Loffenau erhalten. Während des intensiven Wahlkampfs habe ich alles gegeben und wunderbare menschliche Erfahrungen machen können. Schon jetzt kann ich für mich sagen, dass sich die Energie und das Herzblut, das ich in den Wahlkampf gesteckt habe, gelohnt hat. Es würde mich freuen, wenn die Bürgerinnen und Bürger von Loffenau meinen Einsatz und meine Leidenschaft für den Wahlkampf gespürt haben und mir am Wahlsonntag ihr Vertrauen schenken.

BT: Welche Aufgabe sehen Sie als die Dringlichste an, derer Sie sich als neuer Bürgermeister annehmen wollen?

Burger: Das aktuell dringendste Thema ist die Kinderbetreuung. Es fehlen Plätze in der Kinderkrippe und beide Kindergärten sind an der räumlichen Kapazitätsgrenze angelangt. Auch in der Grundschule mit Kinderhort sind alle Räume belegt. Derzeit gibt es wieder einen Trend hin zu steigenden Geburtenzahlen. Wir müssen also nun schauen, wie viel Platz wir in den kommenden Jahren benötigen, und zwar von der Krippe bis zum Hort. Dann gilt es, eine zukunftsfähige Lösung zu finden, die auch Platzreserven bereithält. Ich möchte vermeiden, dass das Raumthema in wenigen Jahren erneut auftritt. Neben der Kinderbetreuung ist auch das Thema Straßenverkehr sehr wichtig. Ich möchte durch die Erstellung eines Verkehrskonzepts für ganz Loffenau baldmöglichst eine Verbesserung für den ruhenden und den fließenden Verkehr herbeiführen. Die Sicherheit soll dabei erhöht und der Verkehrslärm reduziert werden.

Maier: Loffenau ist als steuerschwache Gemeinde im besonderen Maße auf Finanzzuweisungen vom Land angewiesen. Diese werden in Abhängigkeit der Einwohnerzahl gewährt. Für Loffenau muss es Ziel sein, die Einwohnerzahl zu halten oder sogar zu steigern. Hierfür benötigen wir attraktive Rahmenbedingungen für junge Familien. Die Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsplätzen ist für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr wichtig. Aufgrund der steigenden Kinderzahlen gibt es im Bereich der Kinderbetreuung derzeit keine weiteren Kapazitäten mehr. Gemeinsam mit dem Gemeinderat und der evangelischen Kirchengemeinde möchte ich mich dafür einsetzen, dass in Loffenau für jedes Kind ab einem Jahr ein bezahlbarer Kinderbetreuungsplatz zur Verfügung steht. Die erforderlichen Investitionen sollen zeitnah und wirtschaftlich umgesetzt werden. Hierzu gehört auch eine bedarfsgerechte Nachmittagsbetreuung in der Grundschule, die in die heutige Berufswelt passt.

BT: Der Motorradlärm ist ein immer wiederkehrender Aufreger in Loffenau. Was wollen Sie dagegen unternehmen? Bei der Kandidaten-Vorstellung machten beide Bewerber auch klar, dass ohne übergeordnete Behörden nur begrenzt etwas zu ändern ist.

Kampagne gegen

den Verkehrslärm

Burger: Der größte Teil des Motorradlärms entsteht außerhalb der geschlossenen Ortschaft. Das Tempolimit beträgt hier 70 km/h. Würde jeder Motorradfahrer sich daran halten, wäre der Motorradlärm auch spürbar geringer. Das heißt also, der größte Teil des störenden Motorradlärms wird durch Motorradfahrer verursacht, die schneller fahren als erlaubt. Über verstärkte Kontrollen der Geschwindigkeit in Verbindung mit Anhaltekontrollen beziehungsweise Geschwindigkeitsmessanlagen, die auch von hinten blitzen, kann die Anzahl der Tempoverstöße verringert werden. Somit würde auch eine Verringerung des Motorradlärms einhergehen. Hier möchte ich mit der Polizei und dem Landratsamt Rastatt erörtern, wie die Kontrollen an der L564 um Loffenau herum verstärkt werden können. Unterstützend können auch wieder Lärmdisplays aufgestellt werden.

Maier: Als Bürgermeister möchte ich dafür kämpfen, dass sich die Verkehrssituation in Loffenau verbessert und der Verkehrslärm reduziert. Ich bin guter Dinge, dass gemeinsam mit den zuständigen Behörden und Verkehrsverbänden konstruktiv nach Lösungen gesucht werden kann. Mögliche Maßnahmen wären eine Verringerung der Geschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt, bauliche Veränderungen an den Ortseingängen sowie vermehrte Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen an den Lärmbrennpunkten. Darüber hinaus sehe ich die EU und das Bundesverkehrsamt in der Pflicht, einheitliche Lärmobergrenzen für Fahrzeuge im realistischen Fahrbetrieb einzuführen. Ich bin mir sicher, dass die Landtags- und Bundestagsabgeordneten aus unserem Wahlkreis diesbezüglich ihre Unterstützung anbieten. Darüber hinaus möchte ich mich im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden für eine gemeinsame Kampagne zur Reduzierung des Verkehrslärms einsetzen.

BT: Bei der Fragerunde nach der Kandidaten-Vorstellung vergangene Woche ging es mehrfach um das Wohnen in Loffenau, vor allem auch kleinere Wohnungen für Singles. Was wollen Sie zur Verbesserung der Situation unternehmen?

Burger: Das Angebot an verfügbaren Mietwohnungen in Loffenau ist recht überschaubar, dabei stehen viele Wohnungen leer. Die Eigentümer möchten oftmals nicht vermieten. Ein Ansatz kann hier die Aktivierung von leerstehendem Wohnraum durch Prämien für private Vermieter sein. Wenn seit über einem Jahr leerstehende Wohnungen vom Eigentümer an Personen vermietet werden, die sich bei der Gemeinde als wohnungssuchend gemeldet haben, könnte hier dann eine Prämie an den Eigentümer ausbezahlt werden. Oftmals scheuen die Eigentümer auch den Aufwand und das Risiko einer Vermietung (Stichwort Mietnomaden). Hier könnte die Gemeinde auch als Vermittler auftreten und so für ein Stück Sicherheit für den Eigentümer sorgen.

Maier: In Loffenau gibt es zahlreiche leerstehende Wohnungen. Mit zunehmendem Alter sinkt die Bereitschaft, Wohnungen zu renovieren und zu vermieten. Kein Eigentümer darf jedoch dazu gezwungen werden, seine Wohnung zu vermieten. Als Bürgermeister möchte ich Anreize schaffen und die Eigentümer bei der Vermietung von Wohnraum unterstützen. In Loffenau gibt es derzeit 69 freie Bauplätze. Als Bürgermeister möchte ich das Baulückenverzeichnis der Gemeinde regelmäßig fortschreiben und auf die Grundstückseigentümer zugehen. Jedes einzelne Grundstück hat seine Besonderheit. Nur wenn man die Probleme kennt, kann konstruktiv nach Lösungen gesucht werden. Leerstehende Gebäude und freie Bauplätze müssen Bauträgern zugänglich gemacht werden, um dort Mehrfamilienhäuser zu errichten. Dies würde die Wohnsituation in Loffenau verbessern.

BT: Ihrem Nachbarort Bad Herrenalb ist mit der Gartenschau ein enormer Erfolg beschieden gewesen. Hat Loffenau touristisch profitiert und kann den Bereich forcieren?

Burger: Der Stadt Bad Herrenalb kann man zur Gartenschau nur gratulieren. Auch Loffenau konnte davon etwas profitieren. Viele Gartenschaubesucher fuhren durch Loffenau und hielten an, um die örtlichen Gastronomen zu besuchen. Der Tourismus in Loffenau kann tatsächlich forciert werden, wir haben hier ein großes Potenzial. Vor allem das gute Wanderwegenetz kann besser vermarktet werden, zum Beispiel durch die Zertifizierung eines Premium-Wanderwegs. In Verbindung mit dem Mountainbiken und dem Gleitschirmfliegen auf der Teufelsmühle haben wir hier tolle Voraussetzungen. Auch innerhalb des Orts gibt es viele Sehenswürdigkeiten wie die mittelalterlichen Fresken in der Heilig-Kreuz-Kirche und die Laufbachwasserfälle. Ich möchte durch die Erarbeitung eines ganzheitlichen Marketingkonzepts dem Gast in Loffenau ein stimmiges Angebot unterbreiten können.

Maier: Die Gartenschau in Bad Herrenalb war ein großer Erfolg, von dem die ganze Region profitiert hat. Durch eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Murgtalgemeinden, der Stadt Bad Herrenalb, den Akteuren des Tourismuszweckverbands "Im Tal der Murg", dem Schwarzwaldverein, der Schwarzwald Tourismus GmbH sowie dem Naturpark Schwarzwald möchte ich unsere Region nach vorne bringen.

Mit zusätzlichen Attraktionen für Sportler, Familien und aktive Senioren, einem Wohnmobilstellplatz sowie einer nachhaltigen touristischen Entwicklung der Teufelsmühle möchte ich den Fremdenverkehr in Loffenau wieder beleben. Hierzu gehört auch ein zielgerichtetes Marketingkonzept, um auf unseren schönen Ort und das gut ausgebaute Wanderwegenetz aufmerksam zu machen. Die neu geschaffenen Einrichtungen sollen insbesondere auch von den Loffenauer Bürgern genutzt werden können.

BT: Bei der Kandidatenvorstellung schieden sich die Geister an dem Thema "Badesee" an der Wasser-Tretstelle "Löchle". Wie ist Ihre Position dazu?

Burger: Die Planstudie für einen naturnahen See mit Liegemöglichkeiten, Toilettenanlagen und Parkplätzen sieht Kosten von 500000 Euro vor. Selbst mit einem Zuschuss in Höhe von 60 Prozent würde die Gemeinde einen Eigenanteil von mindestens 200000 Euro schultern müssen. Hinzu kommen noch die Unterhaltungskosten: regelmäßiges Mähen, Reinigung der Toiletten, Gewässerreinhaltung ...

Beide planen über die erste Amtszeit hinaus

Selbst mit einem Zuschuss ist für mich dieses Projekt alles andere als kostengünstig. Aufgrund der finanziellen Situation sollte die Gemeinde meines Erachtens nicht so viel Geld in eine Freizeitanlage mit so hohen Unterhaltungskosten stecken. Ich bin davon überzeugt, dass wir durch Eigenleistungen der Verwaltung sowie durch freiwillige Helfer eine deutliche Aufwertung des Areals für weniger als 200000 Euro erreichen werden. Ich werde hier als Bürgermeister gerne tatkräftig mit anpacken.

Maier: Mit der "Freizeitanlage Löchle" könnte im Bereich der Wasser-Tretstelle ein naturnaher See mit Liegemöglichkeiten geschaffen werden. Es handelt sich hierbei nicht um einen Badesee, sondern um eine Aufwertung des Bereichs rund um die Wasser-Tretstelle, wodurch keine wesentlich höheren Folgekosten generiert werden. Selbstverständlich möchte ich das Projekt zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer umfassenden Bürgerbeteiligung und unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde erarbeiten.

BT: Bürgermeister Steigerwald hat in der Kandidaten-Vorstellung schon erwähnt, dass der Verlierer sicher auch bald irgendwo Bürgermeister wird. Auf welchem Rathaus-Chefsessel sehen Sie Ihren Kontrahenten in absehbarer Zeit?

Burger: Das ist eine Frage, auf die es eigentlich keine respektvolle oder sinnstiftende Antwort geben kann. Beide Kandidaten haben ganz klar deutlich gemacht, wo sie gerne Bürgermeister werden wollen.

Maier: Über den Ausspruch von Bürgermeister Steigerwald, dass er beide Kandidaten für geeignet hält, habe ich mich sehr gefreut. Ich bin froh, dass die Loffenauer zwei kompetente Kandidaten für die Wahl des Bürgermeisters zur Auswahl haben. Sollten die Loffenauer mich zum Bürgermeister wählen, bin ich davon überzeugt, dass auch Herr Burger seinen weiteren beruflichen Weg erfolgreich bestreiten wird.

BT: Das heißt: Sie planen in Loffenau auch wie Steigerwald eine Amtszeit über mehrere Jahrzehnte?

Burger: Ganz klar plane ich über die nächste Amtszeit hinaus und für eine Wiederwahl. Denn ich weiß, dass kommunalpolitische Entwicklungsprozesse Zeit brauchen. Ob ich dann allerdings in Loffenau annähernd so lange wirken darf wie Herr Steigerwald, das hängt von den Bürgerinnen und Bürgern ab. Wünschen würde ich es mir. Bis dahin kremple ich hier im Falle meiner Wahl aber erst mal die Ärmel hoch.

Beruflich und privat

die Wunschgemeinde

Maier: Seit meinem Studium kenne ich nur ein Ziel: Ich möchte Bürgermeister von Loffenau werden. Loffenau ist sowohl beruflich als auch privat meine Wunschgemeinde. Für meine Partnerin und mich bietet die Gemeinde beste Voraussetzungen für unsere Familienplanung. Unseren Kinderwunsch möchten wir daher gerne in Loffenau umsetzen. Der Bürgermeister wird zunächst für acht Jahre gewählt. Die erste Amtsperiode sehe ich persönlich als Beweisprobe an. In dieser Zeit werde ich alles geben und mich mit ganzer Kraft, vollem Engagement, und Vernunft für das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger von Loffenau einsetzen. Selbstverständlich strebe ich eine längere Amtszeit an und es ist mir ein Herzenswunsch, mehrere Amtsperioden in Loffenau auszuüben. Nach den ersten acht Jahren obliegt es den Bürgern zu entscheiden und zu bewerten, wie erfolgreich ich als Bürgermeister gearbeitet habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir die Bürgerinnen und Bürger dann erneut ihr Vertrauen schenken.