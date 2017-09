Wenn der Parkraum Mangelware ist

Gaggenau - Parkende Lastwagen bereiten im Murgtal immer größere Sorgen. Die Fahrer der Brummis müssen ihre Lenk- und Ruhezeiten einhalten. Doch wo? Der Amalienbergparkplatz an der B462 ist bekanntlich seit Ende vergangenen Jahres für Lastwagen gesperrt. Dennoch steuern immer wieder Lenker diese Abstellfläche an.





Bereits im Februar dieses Jahres sprach Stadtrat Gerd Pfrommer (SPD) bei den Anfragen in der Gemeinderatssitzung die Thematik an. Er hatte festgestellt, dass sich durch die Sperrung des Parkplatzes der ruhende Lkw-Verkehr verlagert habe. Die Fahrer würden unter anderem nach Weisenbach oder Ottenau Richtung Pionierweg fahren, um dort ihre vorgeschriebenen Pausen einzulegen. Auf dem Parkplatz gegenüber dem Bad Rotenfelser Sportplatz an der B462 parken ebenfalls Lkw, wie Rudi Drützler (CDU) seinerzeit ergänzt hatte. Auch beim Unimog-Museum stehen immer wieder Lastwagen.

Obwohl die Anfrage mehr als ein halbes Jahr zurückliegt, hat sich an der Situation nichts geändert. So war der kleine Parkplatz an der B462 beim Bad Rotenfelser Sportplatz am Dienstagabend mehr als belegt. Ein Lkw stand teilweise auf dem Rasen.

Ein Thema für die GKM?

Pfrommer hatte bei seiner Anfrage um Prüfung gebeten, ob es nicht sinnvoll sei, dass sich die Gesellschaft für kommunale Zusammenarbeit Murgtal (GKM) dem Thema annimmt und konzeptionelle Lösungen erarbeitet oder die Initiative für die Einrichtung eines neuen offiziellen Parkplatzes ergreift. Oberbürgermeister Christof Florus hatte geantwortet, dass die Stadt "den Vorschlag zuständigkeitshalber an das Regierungspräsidium Karlsruhe weiterleitet". Es müsse politisch Druck gemacht werden, um eine vernünftige Lösung zu finden.

In der Stellungnahme der Stadtverwaltung zu dieser Anfrage, die am Montag bekanntgegeben wurde, heißt es, dass dieses Thema beim Jahresgespräch mit Vertretern der Abteilung Straßenwesen und Verkehr angesprochen worden sei. "Eine Lösung wird derzeit gesucht." Dass es diesbezüglich Kontakt mit Gaggenau gibt, bestätigte gestern Irene Feilhauer, Sprecherin des Regierungspräsidiums, auf Anfrage. Allerdings lägen noch keine neuen Erkenntnisse vor. Sie verwies darauf, dass der Amalienbergparkplatz bis 1. Juli 2018 für Lkw gesperrt sei in Abstimmung mit der unteren Verkehrsbehörde der Stadt Gaggenau. Die Sperrung könnte natürlich verlängert werden. Allerdings sei dies keine Lösung auf Dauer. "Es muss was passieren", betonte sie. Es gebe mehrere Ideen, die Planer vom RP seien im Gespräch mit der Stadt Gaggenau.

Wie der städtische Pressesprecher Manfred Mayer sagte, befinde sich Gaggenau derzeit "in konstruktiven und lösungsorientierten Gesprächen mit dem Regierungspräsidium". Details nannte er nicht.