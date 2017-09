Treffen zwischen "Brieeschapf" und "Hondkarch"

Forbach - Wie reagieren, wenn die einzige Gaststätte im Dorf schließt und es keinen Ort mehr für den Stammtisch gibt? In Bermersbach machten ein paar Männer aus der Not eine Tugend, als der "Sternen" seine Türen für immer schloss. Burkhard Stößer nutze seine guten Beziehungen zum Pfarramt und bat darum, ob man nicht übergangsweise einmal im Monat die Fritz-Hönig-Stube im Pfarrhaus nutzen dürfe. Dort treffen sich die Männer nun seither in den Wintermonaten. Im Sommer dagegen führen die bis zu 30 Männer ein eigenwilliges Stammtischleben. Die Treffpunkte sind sehr abwechslungsreich. Wo und wann die monatlichen Treffen sind, erfährt Man(n) aus der Presse.

Die Männer haben sich bereits auf der Gierstein-Hütte getroffen und einer Privatalm im Birket. Auch waren sie im Scherrhof, nachdem sie im Frühjahr zweimal das Tennis-Stüble in Forbach besucht hatten.

Teilnehmer aus der Gesamtgemeinde

Zwischenzeitlich finden immer mehr Männer aus der Gesamtgemeinde Forbach Gefallen an dem Treffen, auch jüngere Männer mischen sich unter die "Silberköpfe". Über bis zu 30 Teilnehmer hat Stößer sich schon gefreut. Die Ideen gehen den Teilnehmern nicht aus: "Im Oktober treffen wir uns bei Jan Schillinger, da heißt der Treffpunkt dann Jan's Besenwirtschaft."

Das Septembertreffen fand im Herzen des Bergdorfs statt. Mitten im Murgtal-Museum war ein großer Tisch aufgebaut. Bernhard Wunsch, Vorsitzender des Heimatvereins und passionierter Zauberer, kündigte einen Kollegen und Freund an, der mit Tischzauberei für Unterhaltung sorgen würde. "Sonst singen wir halt einfach selbst, so wie man das früher am Stimmtisch gemacht hat, und manchmal hat sogar einer ein Instrument dabei", erzählte Burkhard Stößer.

Doch bevor es ans Zaubern ging, gab es erst einmal ein Erinnerungsfoto für das Treffen zwischen "Brieeschapf" und "Hondkarch" in der Handwerkerstube des Museums. Das Treffen führte zurück zu den Wurzeln der Stammtischtradition, haben sich schon vor über 100 Jahren die Handwerksmeister beim Stammtisch getroffen.

Noch schnell ein paar Hüte aus dem Fundus für das Foto organisiert, dann gab es Wissenswertes über den großen Dillenbohrer. Endlich aber gehörte der große Tisch, an dem später noch gemeinsam gevespert werden sollte, Zauberer "Laurentius vom Umweg" (Werner Lorenz aus Baden-Baden-Steinbach), einem Zaubererkollege von "Bernhardini". Der zersägt heute zwar keine Frauen mit seiner Motorsäge mehr wie bei seinen großen Zaubershows, aber am Tisch waren die Finger des 75-Jährigen flink wie eh und je. Da rollten die Geldstücke und Objekte schnell von einer Hand in die andere, um sich in Luft aufzulösen und aus Hosen- oder Jackentaschen wieder unvermittelt zu erscheinen. Lustige Plüschtiere erwachten urplötzlich zum Leben.

Er verwickelte sein Publikum in Gespräche, die allzu oft eine völlig überraschende Wendung nahmen, schallend lachten die Stammtischbrüder. Im Treppenhaus des altehrwürdigen Museums, zwischen Puppen, Emailleschildern und Devotionalien, herrschte eine ausgelassene Stimmung. "Wollt ihr jetzt essen?" "Einer geht noch!" tönte es zurück, so dass die Hobbyköche befürchteten, das heiße Wasser für die Würste würde sich in "Wurstsupp'" verwandeln, bis die Stammtischler dem Illusionisten eine Verschnaufpause gönnten.

Mit Kalauern, witzigen Ideen und viel Charme verzauberte dieser sein Publikum. Dafür übt er heute noch jeden Tag, "immer mit Musik". Die gibt ihm Rhythmus und Energie für seine gekonnten Illusionsnummern. So gab es vor dem Essen als Abschluss dann noch das Papierklavier, das, wie von Zauberhand, auch ohne Geburtstagskind "Happy Birthday" spielen konnte.

"Wer weiß, nachher singen wir dann einfach noch selbst, das gehört einfach dazu", meinte Burkhard Stößer. Ob der Stammtisch tatsächlich um 22 Uhr zu Ende war oder vielleicht doch etwas länger "getagt" wurde, darüber schweigen die Männer - mindestens ein Geheimnis muss ihnen ja bleiben.