Königlicher Glanz bei Schleckselkür auf Schloss Eberstein Von Stephan Juch Gernsbach - Königlicher Glanz gleich im Doppelpack verlieh der siebten Preisverleihung des Gernsbacher Schleckselwettbewerbs am Mittwochabend auf Schloss Eberstein eine ganz besondere Note: Zwetschgenkönigin Romy Paul saß angesichts der blauen Frucht, die es diesmal ins Glas zu zaubern galt, in der Jury; und Christa Engel avancierte mit ihrem bereits dritten Sieg endgültig zur Gernsbacher Marmeladen-Königin. Sie hatte schon mit ihrer Kirsch- und ihrer Heidelbeer-Kreation gewonnen. "Das war ein Knaller", würdigte Sternekoch Bernd Werner den Moment, als er und seine Jury-Kollegen Engels Zwetschgen-Traum kosteten. Gleichwohl betonte er, dass die Experten nur die Nummer der jeweiligen Marmelade kennen, nicht aber deren Hersteller. Dass am Ende zum dritten Mal eine Komposition von Christa Engel auf Platz eins der Gaumenfreuden landete, sei dennoch kein Zufall. Werner verglich die Kochkunst mit dem Spitzensport - auch dort seien Spitzenleistungen schließlich kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit, gepaart mit Talent. "Sie kann's einfach", erklärte der Sternekoch. Den meisten der 27 Teilnehmer des Schleckselwettbewerbs ging es aber nicht in erster Linie ums Gewinnen. "Mir macht das einfach Spaß", sagte zum Beispiel Elke Borscheid. Die Loffenauerin hat zum zweiten Mal eine Marmelade eingereicht und ist auch ohne Preis mit ihrem Ergebnis zufrieden. Sie hatte eine reiche Zwetschgen-Ernte und hat gleich 30 Gläser ihrer Kreation "Beschwipstes Pflümli" (mit Amaretto verfeinert) angesetzt. Um den Publikumspreis zu gewinnen, hätte sie vielleicht ihren "Fanclub" vom Obst- und Gartenbauverein Loffenau mitbringen sollen. So aber ging diese Auszeichnung an die Gernsbacherin Karen Pilot. Sie gehörte mit ihren 27 Jahren zu den jüngsten Teilnehmerinnen. Zurückgehalten haben sich dieses Mal die Männer: Nur ein einziger hat eine Kreation eingereicht, teilte Sabine Katz mit. Die Initiatorin des Wettbewerbs zeichnete die "Elmas" (Elke Matz und Manuela Warth aus Scheuern) mit dem Sonderpreis für die beste Präsentation aus. Den Mut-Preis verlieh die Jury an Margarete Langenbach aus Gernsbach, die durch den Zusatz von Sternanis ein Lakritz-Aroma in der Marmelade entfachte, das geschmacklich allerdings nicht alle überzeugte, wie Katz verriet. Den Nachwuchspreis bekam die 13-jährige Klara Tebbe aus Bischweier und der Fleiß-Preis ging an Verena Hirth aus Gaggenau. Sie hatte sich die Mühe gemacht, die Zwetschgen vorher zu schälen. "Eine Heidenarbeit", betonte Katz, wodurch die Marmelade letztlich auch eine ganz andere Farbe bekommen habe. "Und geschmeckt hat sie auch", ergänzten die anderen Jury-Mitglieder. Zu ihnen zählten noch Marketingexpertin Christina Strohm, Bürgermeister Dieter Knittel, Vorjahressiegerin Maria Held und Alfred Faller von der gleichnamigen Marmeladen-Manufaktur. Den Sprung aufs Treppchen schafften Bettina Künstle aus Offenburg als Zweite und Monika Binder aus Lautenbach als Dritte. Sie und die restlichen Marmeladen-Köche können im kommenden Jahr wieder hoffen: Weil Christa Engel dann in der Jury sitzt, darf sie keine eigene Kreation einreichen. Um welche Frucht es 2018 geht, das blieb ein Geheimnis. Sabine Katz kündigte lediglich an, dass sie früher reif sei als die Zwetschge. Wie immer konnte man nach der Preisverleihung die Schlecksel-Kreationen für fünf Euro das Glas erwerben, die Einnahmen sind einem guten Zweck vorbehalten. Christa Engels Siegermarmelade geht jetzt bei Fallers in Produktion und kann dann bei der Schatzinsel am Kelterplatz und in der Touristinfo Gernsbach gekauft werden.

