Komplizierte Baustelle: Saison 2018 in Gefahr

Großaspach



KSC unterliegt in Großaspach Großaspach (ruf) - Nach dem Schlusspfiff sanken die Karlsruher Spieler frustriert auf den Rasen. Nach einer lange Zeit überlegen geführten Partie hatte der Drittligist durch ein Gegentor in der Schluss-Viertelstunde noch mit 0:1 in Großaspach verloren (Foto: GES). (ruf) - Nach dem Schlusspfiff sanken die Karlsruher Spieler frustriert auf den Rasen. Nach einer lange Zeit überlegen geführten Partie hatte der Drittligist durch ein Gegentor in der Schluss-Viertelstunde noch mit 0:1 in Großaspach verloren (Foto: GES).