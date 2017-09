Seit 25 Jahren "Gut Holz"

Gernsbach - Beim Hobbykegeln stehen nicht sportliche Betätigung und Wettkampf im Mittelpunkt, sondern Geselligkeit und Spaß. So ist es auch bei den OWM-Keglern aus Reichental - und das schon seit 25 Jahren. Die Idee, eine solche Runde zu gründen, kam aus einer Bierlaune heraus bei der Betriebsweihnachtsfeier der Baufirma Otto Wieland GmbH.

OWM steht für "Otto Wieland Maurer". Bis auf zwei haben alle Mitglieder in Reichental Maurer gelernt, erklärt Gründungsmitglied Thomas Schmitt. "Aber die zwei haben als Ferienarbeiter beim ,Murer-Beni' geschafft", ergänzen die Kegelbrüder.

Ein Vierteljahrhundert heißt es nun alle vier Wochen "Gut Holz". Zunächst kegelten die OWM im "Grünen Baum" in Reichental, wechselten dann in die gleichnamige Gaststätte nach Weisenbach und wieder zurück nach Reichental. Das Hin und Her spiegelt die Pächtersituation in der örtlichen Gaststätte wider, die in den vergangenen Jahrzehnten von vielen Wechseln geprägt war. Konstanz hat die sympathische Kegeltruppe aus Reichental seit neun Jahren im "Michelangelo" gefunden, der Gaststätte im Tenniscenter Gernsbach, die eine urige Kegelbahn im Keller beherbergt.

Los geht's für die OWM-Kegler stets mit zehn Wurf in die Vollen, danach werden verschiedene Spiele (Finanzamt, Uhr, Berg und Tal, Weihnachtsbaum, Mensch ärgere dich nicht...) absolviert - und die Kegelkasse gefüllt. Mit dem Geld machen die acht Männer alle zwei Jahre einen Ausflug. Meistens geht es ins Allgäu, wo stets eine große Bergtour und ein Alm-Abtrieb auf dem Programm stehen. Neben der Geselligkeit, versteht sich. Der erste Ausflug führte 1994 nach Pfronten, wo der aus Reichental stammende Eugen Gerweck die Wirtschaft "Alpen Grotte" betrieb.

Zum Jubiläum ging es nun wieder in die Gemeinde im Landkreis Ostallgäu - und alle waren dabei: Ingo Fortenbacher, Gerwin Merkel, Thorsten Lang, Klaus-Peter Miethe, Andreas Lang, Michael Klumpp, Uwe Merkel und Thomas Schmitt.

Nur ein Kegler arbeitet noch in der Firma

Letzterer spielte aus diesem Anlass mit seiner Trompete das Stück "Hohe Tannen" vom Pfrontener Hausberg Breitenberg ins Tal hinunter. Schmitt ist der einzige Kegler, der noch in der Firma Otto Wieland schafft.

Dennoch würden sich die OWM-Kegler "eine kleine Jubiläums-Spende des Ortsvorstehers wünschen". Der ist gleichzeitig Chef der Firma Otto Wieland - und freut sich sicher über die lustige Kegeltruppe seiner Maurer, die durch den Namen OWM die Verbundenheit zu ihrem früheren beziehungsweise aktuellen Arbeitgeber dokumentieren.