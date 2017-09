Farbenprächtige Fenster zu Luthers 400. Geburtstag

Gernsbach - 2017 jährt sich nicht nur der Beginn der Reformation zum 500. Mal, sondern auch der Bau der St. Jakobskirche vor 550 Jahren. Als eines der ältesten erhaltenen Bauwerke von Gernsbach, als zeitweilige Grablege der Grafen von Eberstein und natürlich als evangelische Stadtkirche handelt es sich um einen der bedeutendsten Bauten in der Geschichte und Gegenwart der Stadt, wurde bereits im ersten BT-Teil zum Jubiläum berichtet.

Das im Chor der St. Jakobskirche angebrachte Grabmal von Graf Wilhelm IV. von Eberstein und seiner Gemahlin Johanna von Hanau-Lichtenberg verweist darauf, dass die Kirche auch als zeitweilige Grablege des Hauses Eberstein diente.

Als die Bodenplatten 1964 erneuert und die Gruft im Chor geöffnet werden musste, fand man sie geschändet vor: "Der ganze Fußboden übersät mit gelblich schimmernden Knochen aller Größe, ein Totenschädel auf der rechten Seite, ein großer Knochenhaufen in der rechten hinteren Ecke, Teile der Särge, dazwischen alte handgeschmiedete Sargbeschläge", heißt es in einem damaligen Zeitungsartikel.

Das Resultat der forensischen Untersuchungen ergab die sterblichen Überreste von drei Erwachsenen und zwei bis drei Kindern, die zwischen der Mitte des 15. und der Mitte des 17. Jahrhunderts gelebt hatten. Das deckt sich mit der Tatsache, dass 1456 die letzte Ebersteinerin im ehemaligen Hauskloster Herrenalb bestattet worden war und die Ebersteiner 1660 im Mannesstamm ausstarben. Die katholische Linie fand seit der Reformation in der Liebfrauenkirche ihre letzte Ruhestätte.

Bei der Eroberung Gernsbachs 1691 im Pfälzischen Erbfolgekrieg durch französische Truppen wurde auch die Jakobskirche durch Brand schwer beschädigt. In einer Eingabe an Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden, den Türkenlouis, wird geklagt, dass "neben hießiger ganzen Statt auch die undere Kirch, zu S. Jacob Genant, sampt denen Glockhen, der Orgel und all übrigem zugrund gerichtet worden und verlohren gegangen, also wir unseren Gottes Dienst seithero bloß unter einigen über daß Chor gedeckten borden in großem gedräng halten".

Dachstuhl und Dachreiter wurden 1701 wiederhergestellt, doch war der Dachreiter schon 1745 so baufällig, dass er im folgenden Jahr durch einen neuen ersetzt werden musste - und der anders als der vorherige bis heute standfest geblieben ist und maßgeblich zum jetzigen Aussehen der Stadtsilhouette beiträgt.

Die Langhausdecke wurde 1771 als "gefährlich" bezeichnet. Im Zuge der nötigen Sanierung des Flachgewölbes entstanden auch die heutigen, inzwischen leider abgedunkelten Deckengemälde von Sebastian Ignaz Greter, die im Zentrum den alttestamentarischen Jakob mit der Himmelsleiter, hinten die Taufe Jesu und vorne das Abendmahl zeigen.

Nochmals gut hundert Jahre später, nämlich 1883, stifteten evangelische Gemeindemitglieder anlässlich des 400. Geburtstags von Martin Luther drei farbenprächtige Fenster. Der damalige Stadtpfarrer August Eisenlohr, von dem die Anregung ausging, wollte damit den Vorwurf verstummen lassen, "als ließen wir diesen Bau ohne jeden stilvollen Schmuck, während so manche Dorfkirche ihren Chor mit Glasmalereien geschmückt zeigt".

Moderne Bildsprache zunächst in der Kritik

Zwei von ihnen, die sogenannten Reformatorenfenster, sind bis heute zu sehen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs beschädigt, wurden die beiden Glasgemälde 1948 in die Westfassade eingebaut. Sie zeigen in historisierender Darstellung die kirchlichen Reformatoren Martin Luther und Philipp Melanchthon sowie die weltlichen Reformatoren der Grafschaft Eberstein, Philibert von Baden-Baden und Wilhelm IV. von Eberstein.

Die letzte große Umgestaltung der Jakobskirche fand in den 1960er Jahren statt. Von 1964 stammt die von Jürgen Brodwolf geschaffene Kanzel, die die Symbole der vier Evangelisten wiedergibt. Zwei Jahre später erfolgte der Einbau der von dem Salzburger Glasmaler Albert Birkle entworfenen neuen Chorfenster, die die Auferstehung, das Pfingstgeschehen und das himmlische Jerusalem aus der Johannes-Offenbarung zum Thema haben. Die moderne Bildsprache stieß damals in der Gemeinde auch auf Widerspruch, doch war der damalige Stadtpfarrer Siegfried Diemer überzeugt, dass dank der starken Gestaltungskraft am Ende "die Fenster auch schlichte Gemüter überzeugen" würden.

Heute ist die St. Jakobskirche eine offene Kirche, die auch außerhalb der Gottesdienstzeiten tagsüber besucht werden kann. Ob zum Gebet, zu einem Moment der Stille oder zum Blick auf die Kulturdenkmale ist jedem selbst überlassen.

