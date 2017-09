Teststrecke: Fragen an Murgtäler

Murgtal - Wie stehen die Murgtäler zu der Teststrecke für schwere Lkw mit elektrischem Antrieb? Wie sind die energiewirtschaftlichen Auswirkungen? Das sind zentrale Fragen, derer sich das Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI aus Karlsruhe annimmt.

Wie berichtet entsteht an der B462 zwischen Gernsbach-Obertsrot und Kuppenheim bis Ende 2019 eine Teststrecke für schwere Lkw mit elektrischem Antrieb. Das Bundesumweltministerium fördert sein Pilotprojekt "eWayBW" mit rund 16,8 Millionen Euro. Es handelt sich um zwei Teilstücke mit einer Gesamtlänge der Elektrifizierung von etwa sechs Kilometern in beiden Fahrtrichtungen (siehe Karte). Der Ausbau soll im September beginnen.

Dabei wird das System erstmals auf einer Bundesstraße mit Ortsdurchfahrten erprobt. "Die Teststrecke steht daher exemplarisch für die besonderen Anforderungen auf Bundesstraßen mit teilweise sehr anspruchsvollen straßenbaulichen Verhältnissen", so das Bundesministerium. Die B462 zeichne sich zudem durch eine besondere Tallage aus.

"Wenn wir auf der Teststrecke Diesel-Lkw durch Elektro-Lkw ersetzen, dann reduzieren wir damit den Ausstoß von Luftschadstoffen und den Verkehrslärm. Das dient nicht nur der Lebensqualität vor Ort, sondern kann auch helfen die Verkehrsanbindung solcher Firmenstandorte und damit die Standorte selbst langfristig zu sichern", argumentiert Umweltministerin Barbara Hendricks.

"Noch viele Fragen offen" sind für das Fraunhofer-Institut allerdings vor allem im Hinblick auf die Akzeptanz und die energiewirtschaftlichen Auswirkungen. Ein Konsortium unter der Leitung des Fraunhofer ISI untersucht innerhalb der wissenschaftlichen Begleitforschung diese und andere Forschungsfragen.

Lärmmessungen gehören dazu

Die bisher geplanten deutschen Teststrecken für Oberleitungs-Lkw in Schleswig-Holstein und Hessen sollen auf Autobahnen errichtet werden. An der vielbefahrenen Bundesstraße B462 "findet sich auch Widerstand der Bevölkerung gegen den Lkw-Verkehr vor allem im Hinblick auf den Lärm", so das ISI. Ein Schwerpunkt der wissenschaftlichen Begleitforschung des Projekts sei deshalb die Begleitung der verkehrlichen Auswirkungen, zum Beispiel durch Verkehrssicherheitsanalysen und Lärmmessung. Unter der Koordination des ISI arbeiten mehrere Institute zusammen.

Unter anderem werde die örtliche Bevölkerung durch Workshops und Befragungen in das Projekt eingebunden, um die Akzeptanz der Oberleitungsinfrastruktur durch Anwohner und Straßennutzer zu ermitteln und Maßnahmen zur Akzeptanzerhöhung zu ergreifen.

Hintergrund

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Begleitforschung sei die Analyse der energiewirtschaftlichen Auswirkungen: Welche Auswirkungen haben die Oberleitungs-Lkw auf die Stromnachfrage? Wie kann der Strom mit einer möglichst guten Umweltbilanz hergestellt werden? Kann eine bessere Integration der Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Quellen gelingen? Welche Auswirkungen ergeben sich auf die örtlichen Stromverteilnetze?

Weiterhin wird in der Begleitforschung untersucht, ob sich das Konzept der Oberleitungs-Lkw auf andere Strecken in Baden-Württemberg ausdehnen lässt. Zu weiteren Leitfragen gehören: Welche Infrastrukturaufbaukosten sind damit verbunden? Inwieweit kann damit ein Beitrag zur Energiewende geleistet werden? Mit welchen Auswirkungen auf den Schienengüterverkehr ist zu rechnen? Wie lassen sich Oberleitungs-Lkw in ein Verkehrskonzept für Baden-Württemberg einbinden?