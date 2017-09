Sonne satt und tausende Besucher

Vom Annemassegarten über die Murg bis in die Hauptstraße hinein herrschte insbesondere am Nachmittag dichtes Gedränge. Zuerst das Kreuzchen machen in einem der Wahllokale, dann bummeln gehen, das war offenkundig für nicht wenige Gaggenauer die beste Wahl an diesem Sonntag.

Nicht ganz zufrieden sind die Soroptimistinnen mit der Resonanz auf ihren diesjährigen Basar im Josefssaal. Anders als in den Vorjahren richteten sie den Basar nicht im November aus, weil dieses Jahr der 11.11. auf einen Samstag fällt und der Saal bereits von der Grokage gebucht ist. Das Wetter war zu gut für einen Basar im Saal, so eine erste Bilanz (Weiterer Bericht über das Herbstmessenwochenende in der Dienstagsausgabe).