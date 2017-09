Toni Huber geht mit 97,44 Prozent in die vierte Amtszeit

Karlsruhe

Schlosslichtspiele: 253.500 Besucher Karlsruhe (red) - Mit einem besucherstarken Finalwochenende ging die dritte Spielzeit der Schlosslichtspiele Karlsruhe zu Ende. Das größte digitale Kunstwerk Europas begeisterte über 250.000 Besucher. Großen Zuspruch erhielten auch die Veranstaltungen rund um den Schlossplatz (Foto: Deck) .

Gaggenau

Andreas Heitz Goethe-Direktor Gaggenau (uj) - Er ist weit gereist, unterrichtete unter anderem in Buenos Aires und in Kairo. Seit 1. August ist Andreas Heitz (Foto links) neuer Direktor des Goethe-Gymnasiums. Er stammt aus Rheinstetten-Mörsch. Unterstützt wird er von seinem Stellvertreter Bernhard Krabbe (Foto: uj).