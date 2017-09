Gernsbach braucht wohl neuen Hauptamtsleiter

Bühl



Mooser Wehr 1942 gegründet Bühl (wv) - Ihr 75-jähriges Bestehen feiert die Feuerwehr Moos am kommenden Sonntag. Die in ihren Annalen festgehaltenen Anfangsjahre sind mit heute nicht zu vergleichen: Zusätzliche Brandgefahr drohte durch Angriffe feindlicher Flugzeuge, denn es herrschte Krieg (Foto: pr). » Weitersagen Bühl (wv) - Ihr 75-jähriges Bestehen feiert die Feuerwehr Moos am kommenden Sonntag. Die in ihren Annalen festgehaltenen Anfangsjahre sind mit heute nicht zu vergleichen: Zusätzliche Brandgefahr drohte durch Angriffe feindlicher Flugzeuge, denn es herrschte Krieg (Foto: pr). » - Mehr