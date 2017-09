Markus Burger von Kantersieg "überwältigt"



Von Hartmut Metz Loffenau - "Überwältigt, ich bin einfach überwältigt. Mehr fällt mir dazu nicht ein", gestand Markus Burger. Der 32-Jährige triumphierte gestern in Loffenau bei der Bürgermeister-Wahl mit 70,84 Prozent der Stimmen überraschend deutlich. Alle Auguren im Ort hatten ein knappes Rennen vorhergesagt. Der zweite einheimische Bewerber, Sascha Maier, musste sich jedoch überraschend mit lediglich 28,86 Prozent bescheiden. In Zahlen hieß es das: 498 Stimmen für den Ötigheimer Kämmerer, 1222 für den Sieger. Jubel und langanhaltender Applaus brandeten im Gemeindesaal auf, als Noch-Amtsinhaber Erich Steigerwald um 20.22 Uhr vor mehr als 200 Neugierigen das Ergebnis verkündete: "Das Resultat ist beachtlich und wird keinen Anlass zu Wahlanfechtungen geben. Der 33. Bürgermeister von Loffenau wird mich am 12. Dezember ersetzen und heißt: Markus Burger." Steigerwalds Nachfolger eilte nach vorne und winkte ergriffen ins Publikum. Seine Partnerin erlebte den Triumph und die anschließende Gratulationscour der Politik-Granden und Loffenauer nicht live mit, weil sie in ihrer Gemeinde als Wahlhelferin im Einsatz war. "Ich höre sie aber nachher", versprach Burger, nachdem er sich zuvor schon für den "Vertrauensvorschuss" bedankt hatte. Im Eifer des Gefechts hatte der künftige Bürgermeister den Unterlegenen in seiner kurzen Ansprache unerwähnt gelassen. Das holte er aber nach Landrat Jürgen Bäuerle sofort nach: "Vor lauter Aufregung hatte ich meinen Spickzettel vergessen. Ich möchte mich bei Sascha für den fairen Wahlkampf bedanken! Am Samstag standen wir noch gemeinsam bei ,Gießlers Landmarkt' und haben die Leute überfallen", scherzte Burger und betonte das besondere Verhältnis der beiden Kandidaten, "dabei haben wir uns auch über künftige Themen in Loffenau ausgetauscht. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute!" Im BT-Gespräch ergänzte er: "Ich bin überzeugt, dass es Sascha irgendwo als Bürgermeister schafft." Maier nahm die Niederlage an der Seite seiner Partnerin gefasst auf. Er gratulierte dem Sieger und tauschte sich mit ihm auch kurz aus. Eine Erklärung für das überraschende Resultat hatte er nicht parat. "Ich hielt eine Prognose für schwierig. Ich hatte gedacht, dass es im Rahmen von 45:55 Prozent ausgeht, aber keinesfalls so deutlich", räumte der 30-Jährige ein und lobte ebenfalls das "gute Miteinander. Wir tauschten uns über viele Themen aus". Morgen tritt Maier wieder seinen Dienst als Kämmerer der Gemeinde Ötigheim an, von der eine große Abordnung um Bürgermeister Frank Kiefer nach Loffenau kam. "Ich habe meinen ganzen Jahresurlaub verbraucht und muss bald den Haushalt 2018 einbringen", zeigte sich Maier pflichtbewusst. Burger arbeitet noch "sechs, sieben Wochen in Konstanz" als Leiter der Finanzverwaltung und Mitgeschäftsführer der Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH. "Dann habe ich Urlaub und ziehe um. Am 12. Dezember geht's los", krempelt Burger verbal die Ärmel hoch. Die spannende Wahl zwischen zwei hochkarätigen Kandidaten, wie Landrat Bäuerle, Ötigheims Rathauschef Kiefer und Gernsbachs Noch-Bürgermeister Dieter Knittel unisono hervorhoben, trieb so viele Loffenauer wie noch nie an die Urnen. Das erhöhte gar die Beteiligung an der Bundestagswahl fulminant von 71,3 auf 84,8 Prozent. Als die Zahl vor Auszählung der Bürgermeisterwahl bekanntgegeben wurde, ging erst ein Raunen durch den Saal, danach folgte begeisterter Applaus. Ähnlich war es bei der Kür des Dorfschultes, als "85 Prozent" verkündet wurden. Die offizielle Zahl wurde später auf dennoch stattliche 82,07 Prozent reduziert. Knittel war zusammen mit Rastatts Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch und Kuppenheims Karsten Mußler in seine Nachbargemeinde geeilt. In Loffenau nannte er die fast 71 Prozent von Burger "ein sehr überraschendes Ergebnis. Wir hatten eigentlich alle die Spannung gespürt. Daher verwunderte uns die Deutlichkeit, die ein Vertrauensbeweis ist." Und dem Unterlegenen gab der ebenfalls altershalber scheidende Gernsbacher Rathauschef mit auf den Weg: "Lieber Herr Maier, ich kann nur wiederholen, was meine Vorredner sagten: Nutzen sie die Erfahrung. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft." Landrat Bäuerle bekam besonders viel Beifall, als er Maier ebenfalls Mut zusprach und zu Burger gerichtet meinte: "Sie haben eine hervorragende Grundlage für acht Jahre geschaffen."

