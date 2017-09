Forbach feiert seine Feuerwehr

Nicht nur Bürger aus allen Ortsteilen nutzten die Gelegenheit, die sanierten Räume, Fahrzeughallen und Fahrzeuge anzusehen. Auch viele Interessierte aus der Region fanden den Weg in die Forbacher Friedrichstraße.

Mit einem zünftigen Fassanstich und anschließendem Discoabend startete am Freitag der Festbetrieb für die Öffentlichkeit. Am Samstag waren nach der Schauübung am Nachmittag auf dem Gausbacher Sportplatz dann die "Murgtäler Gaudibuam" zu Gast und "volksrockten" die Fahrzeughalle.

Am Sonntag ging es dann gemütlicher zu. Nach dem sehr gut besuchten Mittagstisch, bei dem sich die Gäste nicht nur in der Fahrzeughalle, sondern auch zu den eilends aufgestellten Garnituren in der Sonne drängten, zeigten die Kameraden der ehemaligen Abteilung Gausbach ihren "Rossritter" aus dem Jahr 1902. Dies ist ein historisches Gefährt, eine Kutsche, die mit einem Tank und einer Pumpe bestückt ist, um am Brandort sogleich mit den Löscharbeiten beginnen zu können.

In historischen Uniformen aus jener Zeit zogen die Feuerwehrleute den "Rossritter" auf den Vorplatz des Feuerwehrhauses und pumpten zu viert das Wasser in den Schlauch. Winfried Roth an der Spritze ließ sich von den vielen wartenden Kindern nicht lange bitten und spritzte über alle hinweg.

"Das ist die Generalprobe für Garmisch-Partenkirchen im nächsten Jahr", war zu hören. Dort soll das in Gausbach mit viel Herzblut restaurierte Gefährt an einer großen Jubiläums-Feuerwehr-Parade teilnehmen.

Richtig spritzen können auch schon die Jugendfeuerwehrkameraden, die im Anschluss zeigten, wie schnell sie mit gut geübten Handgriffen eine Saugleitung legen können, um schnell viel Wasser in den Schläuchen zu haben. Die Autofahrer auf dem Weg von und nach Bermersbach zögerten zur großen Freude der Kinder nicht lange und fuhren durch die kräftigen Wasserstrahlen durch. Zur Vesperzeit wurde es wieder zünftig: Der Musikverein Forbach, der im Feuerwehrhaus auch seinen Probenraum hat, spielte auf. Dazwischen bestand reichlich Gelegenheit, sich das frisch sanierte Haus und den Fuhrpark ausgiebig anzusehen.