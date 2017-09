Rein in den Workshop, raus vor die Zuhörer

Bühlertal



Bühlertal (red) - In der Fußball-Landesliga hat Tabellenführer SV Bühlertal im siebten Punktspiel erstmals Punkte liegen lassen. Ausgerechnet beim bisherigen Schlusslicht in Willstätt reichte es nur zu einem 1:1. Im einzigen Derby besiegte der Rastatter SC/DJK den SV Sinzheim 3:1.