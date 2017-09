Vier Tage Trubel bis in die Nacht

Gaggenau - Einige neue Ansätze bot die Herbstmesse. Herrliches Spätsommerwetter und etliche Angebote sorgten darüber hinaus von Freitagabend bis gestern für viel Betrieb in der Innenstadt.

Auch am Sonntagvormittag war viel los in der Stadt, und die Besucher am Nachmittag hatten zusätzlich die Qual der Wahl: Zuerst diese abhaken und im Wahllokal Rathaus zwei Kreuze für die Zusammensetzung der nächsten Bundesregierung machen? Oder zunächst die Chancen beim verkaufsoffenen Sonntag nutzen und bei den vielen Angeboten in einem der beteiligten Geschäfte ein Schnäppchen ergattern? Oder doch lieber zuerst über den Annemasse-Platz und die umliegenden Straßen mit den Krämermarktständen schlendern?

Wie auch immer die Reihenfolge ausfiel - ein Besuch auf der Herbstmesse war für die Besucher an vier Tagen eine gute Wahl, zumal es einige Veränderungen gab. Marktmeisterin Edith Grimm hatte nach Gesprächen mit Fahrgeschäftbetreibern und Krämermarkthändlern im Januar ein geändertes Konzept vorgelegt: In der Konrad-Adenauer-Straße gibt es keine Buden mehr, dafür ist der Zugang in die Fußgängerzone ab dem Hallenbad jetzt mit Ständen bestückt. Das vor wenigen Jahren erfolgreich eingeführte "Warm- up", bei dem die Fahrgeschäfte schon freitagabends geöffnet sind, Vereine und Gastronomen bewirten und im Park vor der Jahnhalle Kindgenau eine Musikbühne betreibt, wurde noch ergänzt: Im Murgpark hat "Mister Gaggtival", Reiner Margulies, mit Thomas Kaldma vom Unimog-Restaurant ein neues Bühnenareal mit Biergartencharakter installiert. Während auf der bestehenden Bühne im Annemasse-Park beim Lagerfeuer dieses Mal überwiegend bekannte Akteure aus der Umgebung auftraten, will Margulies insbesondere auch in Gaggenau nicht bekannten Musikern eine Auftrittsmöglichkeit bieten. Dies ist ihm mit dem Duo "Capt'n Catfish&Mrs. Nicky" aus dem Odenwald bereits bestens gelungen. Die Möglichkeit, sich am Sonntagnachmittag auf der "Open Stage" zu präsentieren, wurde hingegen noch nicht richtig angenommen. Etabliert hat sich inzwischen außerdem die Musikbühne in "Zinks Weinkischdl" in der Jahnstraße.

Gemischte Reaktionen der Besucher

Am Samstagvormittag wurde der Wochenmarkt in die Fußgängerzone verlegt. Dafür hatten der Angelsportverein Gaggenau-Ottenau und einige Händler ihre Buden auf dem Marktplatz dort. Der Kassierer der Angler, Kurt Holfelder, wollte das Geschäft am Sonntag noch nicht abschließend bilanzieren, aber am alten Standort vor der Carl-Benz-Schule sei mehr los gewesen. Alessandro Cimino vom Eiscafé Rimini in der Fußgängerzone hingegen ist begeistert: "Mal wieder richtig Leben in der Stadt." So sieht es auch Christian Senekovic aus Hörden, der seine Cevapcici-Burger vor St. Josef anbot.

Zum ersten Mal dabei war ein Elsässer Weinstand, berichtet das Inhaber-Paar. Vergleiche mit der alten Herbstmesse können die beiden somit nicht ziehen, aber "wir machen das Geschäft seit über dreißig Jahren, und da gibt es immer mal mehr und mal weniger Umsatz - da darf man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen". Mit dieser Gelassenheit kommt man in dieser Branche anscheinend immer vorwärts.

Vor den angestammten Krämer-Plätzen in der Jahnstraße und der Amalienbergstraße sind die Besucher beim Bummeln zwischen Glückwunschkarten, Wurzelbürsten, Holzkochlöffeln, Schuhbändel, Nähgarn, Klebstofftuben, Schals und Ledertaschen unterschiedlicher Meinung. Es gibt Befürworter der neuen Wegeführung und Unzufriedene.

Der eigentliche Rummelplatz bei der Jahnhalle war am Samstag und Sonntag durchgängig sehr gut ab der Eröffnung besucht. Teilweise herrschte in der anschließenden Eckenerstraße so dichtes Gedränge, dass fast kein Vorwärtskommen möglich war.