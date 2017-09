"Gutes Gefühl" trügt Burger nicht

Loffenau - "Das halbe Dorf hat mir gratuliert. Das hat mich gefreut und war schön", erzählt Markus Burger. Nach dem Triumph bei der Bürgermeister-Wahl in Loffenau feierten der 32-Jährige und seine Unterstützer bis 1 Uhr. Gestern nahm das künftige Ortsoberhaupt bereits seine dringlichste Aufgabe ab 12. Dezember ins Visier: "Ganz wichtig ist die Kinderbetreuung. Jedes Kind muss einen Platz bekommen. Daher müssen wir das schnell angehen."

Obwohl Burger noch "sechs, sieben Wochen in Konstanz" als Leiter der Finanzverwaltung und Mitgeschäftsführer der Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH arbeiten muss, will er sich schon bald mit Bürgermeister Erich Steigerwald und Hauptamtsleiterin Daniela Tamba treffen, um das Thema zu forcieren. Den Umzug vom Bodensee plant Burger im November. Seine Partnerin Vanessa Hurrle, die Kämmerin in Reichenau ist, kehrt damit auch in die Heimat ihres Großvaters väterlicherseits zurück: Dieser stammt aus Ottenau.

Für das "überwältigende" Ergebnis mit fast 71 Prozent gegenüber rund 29 Prozent von Sascha Maier hatte Burger auch gestern noch keine Erklärung. Als passives Mitglied beim TSV Loffenau und Kassenprüfer habe er sicher einige Stimmen von jenen erhalten, die ihn im Verein gut kennen. "Ich hätte aber bestenfalls mit einer 6 vorne gerechnet, aber eher ein Abschneiden im 50er Bereich erwartet, auch wenn ich ein gutes Gefühl vor der Wahl hatte", bekennt er und schiebt nach, "ich ging bei den Haustürbesuchen bei sieben oder gar acht von zehn mit dem Gefühl raus: Da bekomme ich die Stimme."

Optimistisch klang Maier allerdings auch. Doch bei ihm trifft wohl zu, was der Fraktionssprecher der CDU im Loffenauer Gemeinderat feststellt: "Mir fiel auf, dass nur wenige sagten, wen sie wählen", erinnert sich Bertram Herb und zollt dem Unterlegenen "sehr großen Respekt, wie er das Wahlergebnis aufnahm und wie Sascha Maier ebenso einen professionellen Wahlkampf führte".

Der Kämmerer tritt heute wieder seinen Dienst in Ötigheim an und steckt den Kopf nicht in den Sand. "Es war eine sehr gute Erfahrung. Ich war am Sonntagabend noch eine Weile im Gemeindesaal, bevor wir den Abend daheim ruhig ausklingen ließen. Viele sprachen mir ihren Dank aus und wünschten alles Gute. Tags darauf erhielt ich bestimmt 100 Whatsapp-Nachrichten, bekam neue Facebook-Freunde und viele zollten ihren Respekt." Der 30-Jährige, der in Loffenau wohnen bleibt und Burger vor Ort wie auf Facebook fair gratulierte, "weiß noch nicht, wann und wo" er wieder kandidiert. Er will die Lage in "anderen Gemeinden beobachten".

Sein Chef in Ötigheim wird das mit einem "lachenden und einem weinenden Auge sehen". Frank Kiefer, der mit dem Gemeinderat und sogar einigen Feuerwehrleuten am Wahlabend in Loffenau weilte, hätte ihm den Erfolg "gegönnt, weil er fachlich ausgezeichnet ist und ein toller Mensch. Wir nehmen ihn daher wieder mit offenen Armen auf", unterstreicht der Bürgermeister und zeigt sich überzeugt, "Sascha macht seinen Weg." Mit Blick auf seinen neuen Amtskollegen Burger sagt Kiefer: "Hut ab vor so einem deutlichen Ergebnis! Das ist ein toller Vertrauensbeweis."

Landrat Jürgen Bäuerle, der die Kandidaten durch ihre Ausbildungszeit im Landratsamt kennt, schwärmte am Wahlabend ebenfalls von beiden und sieht sein Haus schmunzelnd als Kaderschmiede für die Chefsessel im Rathaus. Das aus Weisenbach heran- und zur nächsten Gratulationscour in Muggensturm weitereilende Landkreis-Oberhaupt pries am Sonntagabend das "Bewerberfeld" und gratulierte Burger zu der "hervorragenden Grundlage im neuen Amt. Weil ich 13 Jahre in meiner Heimatgemeinde Bühlertal Bürgermeister sein durfte, weiß ich, dass es nun für Sie auch eine besondere Geschichte ist", prophezeite Bäuerle dem ersten Bürgermeister aus Loffenau seit 120 Jahren.

Die Faktionssprecher freuen sich auf die neue Atmosphäre im Gemeinderat und eine konstruktive Zusammenarbeit. Helmut Möhrmann (SPD& Aktive Loffenauer Bürger) und Reiner Singer (FWG) hatten angesichts der "ähnlichen Programme" und Güte der Kandidaten ein "Kopf-an-Kopf-Rennen" erwartet und rechneten nicht mit solch einer "Deutlichkeit" des Wahlergebnisses - gleichwohl Möhrmann wie Singer "zuletzt Burger leicht favorisiert" sahen. "Kleinigkeiten gaben den Ausschlag", ergänzt CDU-Rat Herb und freut sich über die höchste Bundestagswahl-Beteiligung im Landkreis Rastatt mit 84,8 Prozent (siehe "Zum Thema"). Dass sich beide Kandidaten "gut pushten" und die Menschen an die Wahlurne lockten, sei daher "schön für die Demokratie. Wir Loffenauer können stolz sein". Zudem sei das klare Resultat ein Vorteil, "weil der Bürgermeister künftig nicht gegen das halbe Dorf kämpfen muss". Die Räte gingen rasch zum Tagesgeschäft über und erwarten eine "fruchtbare Zusammenarbeit" (Möhrmann). Neue wie alte Projekte, die hie und da durchfielen, wollen sie ins Auge fassen. Laut Singer und Möhrmann jedoch alles unter "Beachtung der engen finanziellen Spielräume". Mit dem Finanzexperten Burger sehen sie Loffenau diesbezüglich aber ohnehin gut aufgestellt.