Rein in den Workshop, raus vor die Zuhörer

Bühl



Viertelmilliarde in Vermögensbilanz Bühl (jo) - Frage: Wie vermögend ist die Stadt Bühl? Antwort: Die Eröffnungsbilanz weist rund eine Viertelmilliarde Euro aus. Diese Summe ermittelte die Fachabteilung Finanzen in jahrelanger Kleinarbeit. Die meiste Geld steckt in unbebauten und bebauten Grundstücken (Foto: av).