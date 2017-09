UN-Delegation kommt zum Umweltforum

Gernsbach - Mehr als ein Hauch von Vereinten Nationen weht am 2. und 3. Februar 2018 durchs Murgtal: Die Handelslehranstalt (HLA) Gernsbach lädt zum Umwelt-Jugendforum "Green Leadership" ein - und mit Shamina de Gonzaga kommt als eine der Hauptrednerinnen die Vizepräsidentin des World Council of Peoples for the United Nations (WCPUN) aus New York angereist.

"Das ist eine tolle Sache für unsere Schule und das ganze Murgtal", findet Lehrer Martin Strauß nicht nur wegen der Unterstützung durch die Vereinten Nationen. Mit dem Projekt hat sich die HLA nach 2011 zum zweiten Mal unter den sechs besten Ideen platziert, die die Baden-Württemberg Stiftung alle zwei Jahre auswählt und unterstützt. 6000 Euro erhält die Schule vorab zur Finanzierung des Umwelt-Jugendforums. Bei einer Gala Anfang Mai in Stuttgart winken dann für die gelungensten Projekte noch zusätzlich ein Jury- und ein Publikumspreis. Der diesjährige Wettbewerb steht unter dem Leitmotiv "Baden-Württemberg 2030: Wie wollen wir leben und was müssen wir tun". Das Bundesland will positives Beispiel für die Welt sein und ein Vorbild bezüglich einer lebenswerten und fortschrittlichen Gesellschaft.

"Unsere Schüler haben auch die Möglichkeit, etwas für die Umwelt zu tun, etwa wenn ihr Arbeitgeber Daimler im Kleinen umweltverträglicher wird", sensibilisiert Strauß seine Schützlinge und "ermutigt" sie - auch für die Zeit nach dem Abschluss an der Handelslehranstalt.

Die Klasse Berufskolleg 1 W2 nimmt sich des Umweltforums an, für das Daimler sogar sein Konferenz- und Tagungshaus in Lautenbach zwei Tage lang reserviert. Zehra Altinbas stellt derzeit mit Meryem Yildiz ein sechsköpfiges Projektteam zusammen. "Wir starten außerhalb der Schulzeit mit der Projektleitung, führen das Forum durch und erstellen bis Ende März eine Dokumentation. Dann präsentieren wir alles im Mai bei der Gala", berichtet Altinbas vom Ablauf. Der steht am Freitag und Samstag, 2. und 3. Februar, bereits fest: Um 9 Uhr geht's los mit der Eröffnung. Um 10.30 Uhr beginnt die erste Diskussionsrunde mit Shamina de Gonzaga. Daran sollen 20 Schüler und Auszubildende aus der Region teilnehmen können, die sich für Umweltthemen interessieren und engagieren. Bei den Gruppenarbeiten von 13.30 bis 15 Uhr ist die UN-Beauftragte ebenfalls dabei. Zudem referiert der New Yorker Jason Higgins in dieser Zeit zu "Führungskompetenzen" und beispielsweise der Sprache von Führungskräften.

Um 16 Uhr folgt eine Konferenz via Skype mit amerikanischen Studenten in Miami und New York. Die Kontakte in die Staaten haben die HLA-Schüler und -Lehrer um Strauß und seine Kolleginnen Sabine Höttinger und Elisa Cabo schon seit vielen Jahren geknüpft, pilgert doch jedes Jahr eine rund zehnköpfige Delegation aus Gernsbach zur UN in New York. "Im dortigen deutschen Konsulat stellten wir im letzten Schuljahr ,Healthy Food' vor und zeigten, warum Fleisch für großen Schaden an der Umwelt sorgt", erinnert sich Adriana Baliu gerne an die Reise. Hinter dem Jugend-Umweltforum steht die 18-Jährige ebenso engagiert und findet, dass der Gedanke des Umweltschutzes in alle Länder getragen werden sollte. "Wir sind eine Welt, wir müssen zusammenhalten - wenn wir es nicht als Jugendliche angehen, wer dann?", sagt Baliu und freute sich damals über das "positive Feedback" in den USA, wo sich die Jugendlichen weniger Gedanken über die Ernährung durch Fast Food machten.

Shamina de Gonzaga verabschiedet sich am Freitagabend, 2. Februar, um 17 Uhr nach dem transatlantischen Gespräch. Am Tag danach folgen nach der Eröffnung um 9 Uhr weitere Gruppenarbeiten, Präsentationen und Pressearbeit. Um diese kümmert sich die Projektleitung mit ihrer Berufskolleg-1-Klasse ebenso wie um Materialien, Plakate und Flyer für die Veranstaltung. Selbst die Flüge und die Unterbringung der Referenten buchen die HLA-Eleven und finanzieren alles aus dem 6000-Euro-Budget, das sie erhalten. "Eine gute Schule" sei das auch wirtschaftlich, freuen sich Cabo, Höttinger und Strauß über einen weiteren positiven Effekt des Jugend-Umweltforums 2018 in Gernsbach.