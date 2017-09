"Ich gehe entspannt in den Ruhestand"

BT: Herr Knittel, nach 24 Jahren ist für Sie als Bürgermeister der Stadt Gernsbach Ende dieses Monats Schluss. Mit welcher Gemütslage gehen Sie in die letzten Tage Ihrer Amtszeit?

Dieter Knittel: Mit einer sehr entspannten, aber auch erwartungsvollen, neugierigen Gemütslage. Weil ich wirklich darauf gespannt bin, den Tag danach zu erfahren. Zu spüren, wie es ist, wenn ich die große Verantwortung für unsere Stadt abgegeben habe, wenn der Terminkalender plötzlich leerer ist und so weiter. Ich freue mich auf den Ruhestand. Ich bin wirklich gespannt.

BT: Haben Sie das Gefühl, Ihre Arbeit ist erledigt, oder eher das Gefühl, es bleibt einiges liegen?

Knittel: Manches ist erledigt, vieles ist im Fluss, manches ist noch gar nicht in Angriff genommen. Aber das ist, glaube ich, eine Erfahrung in der Arbeit eines Bürgermeisters, oder überhaupt im politischen Leben, dass es im Grunde nie ein Ende gibt. Das Ende einer Amtszeit, ja. Jedoch kein Ende bei den Aufgaben und Herausforderungen. Es geht immer weiter. Und wir haben doch für Gernsbach genügend Beispiele von Aufgaben, die in Angriff genommen sind, aber die nach wie vor im Fluss sind oder die plötzlich eine Wiedervorlage bekommen, weil es neue Gesichtspunkte, neue Entwicklungen gibt.

Interview

BT: Was für einen Eindruck haben Sie von Ihrem Nachfolger Julian Christ? Glauben Sie, er ist der richtige Mann für Gernsbach?

Knittel: Ich denke schon. Die Generation heute - das erlebe ich auch in meinem privaten Umfeld immer wieder, im Umgang zum Beispiel mit meinen Kindern, die fast alle studiert haben -, sie sind alle toll ausgebildet, unglaublich strukturiert in ihrer Arbeitsweise. Sie haben alle ihre Vorstellungen und Zukunftskonzepte. Das, denke ich, ist bei Julian Christ genauso. So, wie ich ihn im Wahlkampf erlebt habe und auch jetzt in der Vorbereitung für seine neue Aufgabe, glaube ich, dass er der richtige Mann ist.

Müllers Comeback sorgt für Kopfschütteln

BT: Wenn Sie sich eine Gernsbacher "Baustelle" aussuchen dürften, die Sie ihrem Nachfolger ersparen könnten, welche wäre das?

Knittel: Ich hätte ihm gerne das Thema Pfleiderer-Areal erspart, beziehungsweise mir gewünscht, dass ich es so weit hätte vorbereiten können, dass er die Umsetzung des Ganzen hätte beginnen können. Das war meine Zielsetzung. Das Leben ist eine permanente Herausforderung, mit Hochs und Tiefs - egal, ob privat oder beruflich. Manches wird beendet, manches wird von jemand anderem fortgesetzt. Insofern habe ich nicht den Anspruch zu sagen, wenn ich jetzt gehe, muss alles fertig sein.

BT: Was war für Sie der schwierigste Termin Ihrer Laufbahn?

Knittel: Ich habe vor keinem Termin Angst gehabt, höchstens Respekt. Ich erinnere mich an die erste Runde der Bäderdiskussionen, an die proppenvolle Ebersteinhalle, in der ich alleine vor den Obertsrotern und Hilpertsauern stand und ihnen sagen musste, es geht nicht mehr. Damals war ich noch nicht im sicheren Hafen meiner beruflichen Laufbahn. Das war ein schwieriger Termin, eine schwierige Diskussion - genauso wie in Reichental und in Lautenbach. Ich glaube aber, die Leute haben mir abgenommen, dass ich es ehrlich meine und nicht rum- taktiere, sondern gesagt habe: So ist es. An meiner Sichtweise hat sich nichts geändert. Aber ich akzeptiere als Demokrat natürlich die politische Entscheidung, alle Bäder zu erhalten, das ist vollkommen klar.

Ein noch schwierigeres Thema meiner Laufbahn war unser Finanz-Crash 1999/2000, als uns die Gewerbesteuerentwicklung durch den Verkauf von Schoeller und Hoesch den Haushalt derart durcheinandergebracht hat, dass wir zunächst echt nicht gewusst haben, wie kriegen wir das wieder auf die Reihe? Das haben wir zusammen mit dem Gemeinderat und der Verwaltung ganz gut geschafft. Wir waren im Grunde im Minus, mussten Gewerbesteuer zurückzahlen. Und zeitgleich hatten wir schon die Umsetzung des neuen Igelbachbads auf der Agenda. Wenn das Desaster früher passiert wäre, wer weiß, ob Gernsbach ein modernes Igelbachbad hätte.

BT: Wir würden Sie insgesamt Ihre Ära als Rathauschef bewerten?

Knittel: Das ist schwer. Ich bin kein Haudrauf, der permanent den Konflikt sucht. Ich bin eher der Mensch, der konsensorientiert ist. Das sehen manche als Schwäche. Ich habe stets versucht, im Rathaus ein Klima der Kollegialität, der Zusammenarbeit zu schaffen. Ich glaube, dass mir das gelungen ist. Das gilt auch in weitesten Teilen für die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, wenn ich mal die aktuelle Legislaturperiode beiseiteschiebe, die klimatisch leider nicht immer angenehm war.

Gutes Miteinander mit den Ortsteilen

Letztlich haben wir bezogen auf die großen Baustellen, die wir haben, einiges erfolgreich abgearbeitet: Ich nenne den ganzen Komplex Wasser/Abwasser, für den wir als Aufgabe der Daseinssorge viel Geld investiert haben. Den Bereich Bildung, in den wir viel investiert haben. Ich denke, ich habe meinerseits ein gutes Miteinander mit den Ortsteilen bei allen Rivalitäten. Das Verhältnis zu den Vereinen und Organisationen ist von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Ich glaube, dass ich zufrieden aus dem Amt scheiden kann. Und ich freue mich sehr darüber, dass meine Frau und ich in Gernsbach weiterhin gut leben können. Insofern gehe ich entspannt in den Ruhestand.

BT: Sie haben die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat angesprochen, die ja nicht immer einfach war. Gerade die Konstellation, dass Ihr direkter Vorgänger seit der jüngsten Kommunalwahl für die CDU am Ratstisch sitzt, ist recht ungewöhnlich. Wie haben Sie das Comeback von Wolfgang Müller aufgenommen?

Knittel: Mit Kopfschütteln. Mir käme es nie in den Sinn, an den Ratstisch zurückzukehren. Aber das muss jeder mit sich selbst ausmachen, welchen Eindruck man damit erweckt und welche Zielsetzungen man damit verfolgt. Ich muss es akzeptieren.

BT: Im Halbzeitgespräch Ihrer letzten Amtszeit haben Sie uns verraten, dass Sie nach Ihrer Burnout-Erkrankung damit begonnen haben, einmal in der Woche einen Opa-Tag einzulegen - auch um die persönliche Balance zwischen Beruf und Privatleben zu wahren. Machen Sie das immer noch?

Knittel: Jein. Zunächst habe ich das über eine lange Zeitstrecke sehr konsequent immer ab freitagmittags gemacht. Dann haben sich aber in den zeitlichen Strukturen der Familie meines Sohnes und meiner Schwiegertochter Veränderungen ergeben. Jetzt sind wir da sehr flexibel, wenn es darum geht, beisammen zu sein und mal gewisse familiäre Aufgaben zu übernehmen. Mittlerweile habe ich vier Enkelkinder. Für die künftig mehr Zeit zu haben, ist eine Sache, auf die ich mich generell sehr freue.

Freude auf mehr Selbstbestimmtheit

BT: Worauf freuen Sie sich im Ruhestand noch?

Knittel: Auf mehr Selbstbestimmtheit. Dass mein Kalender von mir gestaltet werden kann und nicht von anderen. Dann freue ich mich einfach darauf, Dinge machen zu können, ohne mich ständig fragen zu müssen, ob ich dafür Zeit habe.