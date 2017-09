Ausstellung wird aufgelöst

(red) - Der Verein für Kultur- und Heimatgeschichte Bad Rotenfels löst seine Ausstellung "Altes Handwerk und Landwirtschaft" auf. Hintergrund: Mit dem früheren Eigentümer der knapp 400 Quadratmeter umfassenden Fläche im Hofgut Rotenfels war ein günstiger befristeter Mietvertrag ausgehandelt worden. Wegen Eigenbedarfs wurde der auslaufende Vertrag 2016 nicht mehr verlängert. Dem Verein wurde allerdings gewährt, erst nach dem arbeitsintensiven Jubiläumsjahr räumen zu müssen. Geeignete Ausweichräume sind nicht in Sicht.

In der 1991 verfassten Vereinssatzung ist wohl das Ziel definiert, Exponate aus der Kulturgeschichte zu sammeln, um langfristig ein Museum aufbauen zu können. Diese Sammlung von Gegenständen aus Land-, Hauswirtschaft und Handwerk setzte den Vereinsschwerpunkt der vergangenen 20 Jahre. Seit 2016 bot sich keine andere Lösung, als diese fundierte Sammlung nun aufzulösen, bedauert der Verein.

Mit der seit 1996 eingerichteten Sammlung und Ausstellung habe die verjüngte Vorstandschaft ein schweres Erbe angetreten. Denn über die langfristige Zukunftssicherung der im Hofgut gezeigten Exponate habe man sich weniger Gedanken gemacht. Für die Sammlung wurden bis zuletzt alle möglichen Exponate in großer Stückzahl angenommen, so dass das Museum mehr einem antiquarischen Magazin glich. Im Rahmen der Kündigung kam der Verein zu der Erkenntnis, dass der Fortbetrieb einer solchen Ausstellung auf Dauer nicht mehr zu bewerkstelligen wäre. "Uns fehlen die Helfer und Mitwirkenden, jüngere Interessenten an der Sache", so der Vorsitzender Alexander Fitterer, "selbst in der Verwaltung haben wir leider noch vakante Stellen, und die Mitgliederanzahl schwindet stetig". Es sei ebenso nicht zukunftsweisend, die Exponate "nur" in einem Lagerraum zu bevorraten. Die Fläche müsste teuer gemietet werden, Helfer müssten sich weiter um Pflege und Erhalt kümmern. Es fehlen Mittel und Personal, um ein Magazin in diesem Ausmaß weiter zu betreiben. Bereits für die jetzige Räumungsaktion stünden kaum Helfer bereit, mit lediglich drei bis vier Helfern ist man derzeit vor Ort.

Soweit die Herkunft der Exponate nachvollzogen werden konnte, wurden die Spender zwecks Rücknahme angefragt. Mangels einer adäquaten Inventarisierung konnten viele Gegenstände aber nicht ihrer Herkunft zugeordnet werden. Einige ausgewählte Gegenstände werden beim Verein in anderen Räumen bleiben oder wurden an frühere Eigentümer, befreundete Heimatvereine und -museen abgegeben. Der Verein räumt früheren Spendern die Möglichkeit ein, ihre Gegenstände bis zum 15. Oktober zurückzunehmen. Im Anschluss müsse sich der Verein von verbleibenden Exponaten trennen.

Nicht betroffen sind die angemieteten Archivräume im Rotenfelser Rathaus. Jedoch sei auch hier eine Ausdünnung erforderlich. Nach Abschluss der Räumung im Hofgut will sich der Verein auf sein erstes Satzungsziel konzentrieren - Aufarbeitung und Dokumentation der Ortsgeschichte. Sollte der Verein dauerhaft einen Raum oder Gebäude finden, will er sich für Sammlung und Ausstellung auf Schwerpunkte festlegen - und nicht mehr die ganze breitgefächerte "Kulturgeschichte" der vergangenen 200 Jahre darstellen.