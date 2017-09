Labyrinth historischer Bausubstanz Von Stephan Juch Gernsbach - Das Gleisle-Areal ist nicht wiederzuerkennen: Nach den wochenlangen Ausgrabungen der Archäologen ist es jetzt ein freigelegtes Labyrinth historischer Bausubstanz. "Von städtebaulicher Bedeutung", lautet die Einschätzung der beiden Archäologen Petra Kohler und Martin Strotz. Sie führten den Gemeinderat am Montagnachmittag über die Baustelle und erklärten die ersten Ergebnisse und das weitere Vorgehen ihrer Arbeit auf dem Grundstück Hauptstraße 6. "Wenn wir hier mal fertig sind, ist von der Archäologie nicht mehr viel da", erklärte Kohler. Ihr Unternehmen für archäologische Dienstleistungen mit Sitz in Gundelfingen ist vom Eigentümer des Grundstücks, der Emely GmbH (Lahr), mit den archäologischen Ausgrabungen und der fachgerechten Dokumentation beauftragt worden. Beides ist notwendig, um das geplante (und vom Gemeinderat genehmigte) Bauvorhaben am Tor zur Altstadt realisieren zu können. Das Projekt ist durch die Funde, von denen laut Kohler einige eindeutig dem Mittelalter zuzuordnen seien, nicht gefährdet. Die teils massiven Gemäuer seien zwar von historischer Bedeutung, aber nicht so hochwertig, dass man sie nicht entfernen könnte. Genau dies geschieht jetzt, weshalb Kohler darauf hinwies, dass am Ende ihrer Arbeit davon kaum noch etwas übrig bleiben werde. Um die Mauern auf dem Grundstück (bei ihnen handelt es sich nicht um die Stadtmauer) genau datieren zu können, müssen die Experten an die Erdschichten ran - und dazu muss das Gestein abgetragen werden. "Wissenschaftlich gesehen kann man mit den Mauern nicht mehr machen, als das was wir hier tun", betonte Kohler: "Wir dokumentieren für die Ewigkeit." Anders ist das natürlich bei der Stadtmauer: Wie die gesichert werden kann, auch das ist Teil der aktuellen Arbeit, für die nun ein Statiker zu rategezogen werden soll. Die Gemeinderäte zeigten sich beeindruckt vom Gleisle-Areal als Ausgrabungsstätte. Das hohle Gerippe an Mauern zeigt den siedlungsgeschichtlich und denkmalpflegerisch wertvollen Bestand des alten Stadtkerns. Auf dem Grundstück haben die Archäologen unter anderem Nachweise für den alten Stadtturm gefunden. Ganz in der Nähe stand ja früher auch eins der vier Stadttoren, die durch ein Pflaster-Projekt des Arbeitskreises Stadtgeschichte aktuell wieder sichtbar gemacht werden sollen (wir berichteten). "Wir haben im positiven Sinne Betroffenheit erzeugt", bilanzierte Bürgermeister Dieter Knittel den Vor-Ort-Termin des Gemeinderats. Der Wesenskern des Labyrinths an alten Mauern ist aber die Stadtmauer, der Rest sei zu vernachlässigen. Das bestätigte auch Martin Strotz. Er ist Gebietsreferent für Archäologische Denkmalpflege im Landesamt für Denkmalpflege (Dienstsitz Karlsruhe). Die nannte die andauernden Untersuchungen "spannend", das Bauvorhaben der Emely GmbH stehe dadurch aber nicht zur Disposition. Allerdings kann es damit erst losgehen, wenn das Landesdenkmalamt grünes Licht gibt. Der Investor möchte das 420 Quadratmeter große Grundstück mit einem Mehrfamilienwohnhaus samt Tiefgarage bebauen. Den entsprechenden Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Gleisle-Areal fasste der Gemeinderat im Juli. Darin eingearbeitet ist die Pflicht zur Unterhaltung und zum Erhalt der Stadtmauer, die Kosten hat der Bauträger zu übernehmen.

