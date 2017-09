Schnelles Internet: "Weiße Flecken" verschwinden Von Markus Mack Forbach - Für die Entscheidung gab es Applaus von den Zuhörern: Der Forbacher Gemeinderat votierte einstimmig für den Ausbau des innerörtlichen Breitbandnetzes für schnelles Internet mit Glasfaserleitungen bis zu den Gebäuden. Damit werden "weiße Flecken", nicht versorgte Bereiche in Hundsbach, Herrenwies und Kirschbaumwasen, verschwinden - Bürger, Gemeinderat und die Verantwortlichen in der Verwaltung sind froh über diese Lösung. Bürgermeisterin Katrin Buhrke hatte die Ausgangslage vor der Entscheidung noch einmal zusammengefasst. Ðas landkreisweite Backbone-Netz, an dem die Gemeinde andocken kann, wurde bereits im Juni im Gemeinderat vorgestellt. Eine Trasse durch das Murgtal über Herrenwies ist vorgesehen, das habe der Kreistag entschieden. Hundsbach würde dann über den innerörtlichen Ausbau angebunden, für diese Backbone-Trasse habe sie sich ausgesprochen, erläuterte Buhrke. Gemeinde muss eine Trasse finanzieren "Wenn wir dem Backbone-Netz zustimmen, entscheiden wir auch über die Beseitigung der ,weißen Flecken'", machte Ortsbaumeister Oliver Dietrich bei der Vorstellung des Projekts deutlich. Eine Trasse müsse die Gemeinde ohnehin finanzieren, da sei es unerheblich, ob es die über Hundsbach oder über Herrenwies sei, die Kosten wären etwa gleich. Rund 6,5 Kilometer seien es vom Abzweig des Landkreis-Netzes bei Raumünzach nach Hundsbach. Die Investitionen für die Glasfaserleitung ist mit rund 900000 Euro kalkuliert. Auf die Gemeinde käme ein Anteil von 30 Prozent, etwa 269000 Euro, zu. Dazu kommen die Anbindung von 156 Gebäuden in Hundsbach (etwa. 224000 Euro), 61 Gebäuden in Herrenwies ((etwa 33000 Euro), 30 Gebäuden in Kirschbaumwasen (rund 16000 Euro) sowie die Anschlusskosten für 13 Gewerbegebiete (etwa 18000 Euro). Die Kosten für das Backbone-Netz werden über die Kreisumlage der Kommunen finanziert. Glasfaser sei die einzig zukunftsfähige Technologie und gerade bei Streusiedlungen mit weit auseinanderliegenden Gebäuden wie in den alten Forbacher Ortsteilen erforderlich, bekräftigte Dietrich auf BT-Anfrage. "Wir sind froh über das Backbone-Netz, sonst wären weit höhere Investitionen erforderlich." Die Breitbandversorgung habe eine "hohe Hürde" genommen. Auch die Bürgermeisterin bekräftigte bei der Sitzung die Wichtigkeit des Projekts, der Landkreis sei dahinter her, dass es mit dem Ausbau weitergehe. "Fast wie Weihnachten", so kommentierte der Hundsbacher CDU-Gemeinderat Andreas Wacker die Informationen der Verwaltung. Die Finanzierung des Backbone-Netzes über die Kreisumlage sei ein Zeichen der Solidarität der Kreis-Kommunen. Auch Achim Rietz brachte für die freien Wähler deren Freude über die Umsetzung zum Ausdruck. "Wir brauchen die Glasfaserverbindung", unterstrich SPD-Rat Horst Fritz. Die Hundsbacher bekämen verdientermaßen eine Top-Versorgung. Die Vectoring-Technik, die Verbindung aus Glasfaser- und Kupferleitung, würde nicht den aktuellen Anforderungen entsprechen, berichtete er. In einem weitern Ausbauschritt müsse man über die Nachrüstung mit Glasfaserleitungen in den anderen Ortsteilen nachdenken. Er lobte die Verwaltung für die umfangreiche und zügige Vorarbeit. Unterschriftenliste aus Hundsbach Vor der Entscheidung hatten Hundsbacher Bürger eine Liste übergeben, 20 Unterschriften von Gewerbetreibenden sind darauf zu finden. "Breitband ist kein Luxus", so ist ein Brief überschrieben, der an den Gemeinderat gerichtet ist. Kein Internet und ein labiles Telefonnetz werden darin kritisiert. Für die Betriebe, die mit "einem erheblichen Gewerbesteueranteil zum Wohl der Gemeinde Forbach beitragen", sei die Schmerzgrenze erreicht. ein Überleben ohne Breitband sei in naher Zukunft nicht möglich - die Besserung ist nach der Entscheidung einen großen Schritt näher. Der einstimmige Ratsbeschluss sieht vor, die Finanzmittel für den Haushalt 2018 einzuplanen. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Vereinbarungen zur Umsetzung des Gesamtprojekts mit dem Landkreis zu unterzeichnen. Der Landkreis muss die Ausschreibung für Betrieb und Bauleistungen vorbreiten. Nach der Bauvergabe und dem Nachweis des Netzbetriebs erfolgt der abschließende Förderbescheid des Bundes. Danach können die Baumaßnahmen anlaufen. Gemäß dem Förderprogramm müssen diese bis Ende 2018 abgeschlossen werden, eine Verlängerung bis Ende 2019 sei absehbar, heißt es in den Sitzungsunterlagen zum weiteren Zeitplan

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben