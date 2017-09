Schülerfirma hinterlässt nachhaltiges Denkmal

(hol) - Der Gemeinderat hat die Pläne für den Bau von Luxuswohnungen im Schlosspark abgelehnt. Die Schlossherrin wiederum lehnte ein Kaufangebot der Stadt für den Schlosspark ab. Der Dornröschenschlaf am Neuen Schloss geht weiter (Foto: Zeindler-Efler). » - Mehr

(stj) - Nach Weisenbach und Loffenau gründet jetzt auch Gernsbach eine Bürgerstiftung unter dem Dach der Sparkasse Rastatt-Gernsbach. Den entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat . Bereits am heutigen Mittwoch wird die Stiftungsurkunde unterzeichnet (Archivfoto: red).

(ema) - Der Zustand der Sporthallen der August-Renner-Realschule sowie in Niederbühl wird immer prekärer. Durch die starken Regengüsse der vergangenen Woche ist massiv Wasser eingetreten. In Niederbühl ist sogar der Ligabetrieb der Handballer gefährdet (Foto: ema).