Von Anfang an voll belegt

Das Gebäude unmittelbar am Bahnübergang dient insbesondere der Anschlussunterbringung von Migranten. Es gab keine Baupreissteigerungen, da mit dem Bauträger ein Festpreis vereinbart worden war. Die Kosten stiegen aber von geplanten 3,8 auf letztlich rund vier Millionen Euro: Angesichts der Belegung wurde doch gleich eine Aufzugskabine eingebaut, berichtet Andreas Merkel, einer der Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsgesellschaft. Die Nachrüstung auf Kfw-55-Standard führte zu Mehrkosten, aber auch zu einem Tilgungszuschuss der Kfw von 140000 Euro. Die Entsorgung von teilweise belastetem Bodenmaterial kostete 36 000 Euro. Seitens des Landes liegt eine grundsätzliche Zuschusszusage vor. 16 Wohnungen werden von Migranten und Flüchtlingen genutzt, somit gehe man von einem Landeszuschuss von 600000 Euro aus, so Merkel.

Städte und Kommunen sind für die Anschlussunterbringung von Migranten und Flüchtlingen zuständig. In erster Linie für sie baute die Wohnungsgesellschaft das Wohnhaus. Es hat eine Nutzfläche von etwa 1800 Quadratmetern. Gebaut wurde im konventionellen Wohnungsbau ein unterkellertes Mehrfamilienhaus mit drei Vollgeschossen und einem zurückversetzten Dachgeschoss. Das Ergebnis sind 28 Wohnungen mit unterschiedlichen Größen und Zuschnitten, die alle zum 1. Oktober vermietet sind. Für die Heizung sorgen die Stadtwerke Gaggenau als Wärmelieferant.

Das Gebäude werde auch von Gaggenauer Wohnungsbewerbern genutzt. "Dieses Signal ist ganz wichtig: Die Städtische Wohnungsgesellschaft kümmert sich um alle Wohnungsbewerber und bevorzugt keine Bewerbergruppe. Durch die Neubauaktivitäten der Gesellschaft (zum Beispiel auch in der Konrad-Adenauer-Straße) wird gewährleistet, dass die Anschlussunterbringung keine Verknappung des Wohnungsangebotes bewirkt", so OB Christof Florus. Abgesehen davon fördere eine solche Vorgehensweise die Integration von anerkannten Flüchtlingen: "Integration funktioniert nur in der Stadt", so der OB als Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungsgesellschaft. "Wir wollen, dass Sie es gut hier haben", sagte er an die Adresse der neuen Mieter.

Andreas Merkel dankte der Gesellschaft Konzok Planen + Bauen. Barbara Konzok habe es "geschafft, auf einem nicht ganz einfachen Grundstück ein Meisterstück" zu vollbringen. Das Resultat seien "28 wertvolle, anspruchsvolle Wohnungen". "Ohne die professionelle Unterstützung" durch Ulrich Konzok als Bauträger sei das Projekt für die Städtische Wohnungsgesellschaft mit ihrer schmalen personellen Decke "gar nicht zu stemmen gewesen".