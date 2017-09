Hindernislauf der besonderen Art Von Ulrich Jahn Gaggenau - Im Alter von 15 oder 16 Jahren hat sie mit dem sportlichen Laufen angefangen. Zunächst beim TV Gernsbach im Stadion. Aber recht bald zog es Sarah Kraft auf längere Strecken. Zehn Kilometer auf Straßen waren keine Seltenheit. Inzwischen ist die Gaggenauerin bei großen Hindernisläufen mit von der Partie - und das erfolgreich. Beim Fisherman's Friend Strongman-Run in Köln Anfang September lief sie auf den zweiten Platz über knapp 20 Kilometer. Eine Stunde, 38 Minuten und 13 Sekunden benötigte sie. Wer nun glaubt, dass Laufen die einzige Disziplin bei dieser Veranstaltung ist, irrt gewaltig. 41 Hindernisse galt es zu überwinden. Hindernisse, auf die der Laie nicht so schnell kommt. "Wir müssen zum Beispiel drei oder vier Meter hoch auf Container klettern", berichtet Kraft. Oder aber unter Netzen hindurchkrabbeln. Tauchen unter Holzbrettern gehört ebenso dazu wie Strohballen, die überwunden werden müssen. Kommen die Sportler raus aus einem See, geht es manchmal nicht am Ufer entlang. Nein, steil hinauf, ein Seil dient als Hilfe fürs Hochklettern. Auf der Homepage des Veranstalters heißt es: "Die Hindernisse verlangten den Läufern einiges ab! Besonders stolz war der Veranstalter Ingo Pauly auf "Eau de Cologne" - eine riesen Kletterkonstruktion aus Holz, Überseecontainern mit einem Wasserbecken und imposantem Wasserfall." Insgesamt 1026 Strongman-Runner, 257 Frauen und 769 Männer, lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Plätze auf den Siegertreppen für die Gesamtdistanz. Da ist der zweite Platz von Sarah Kraft wirklich beeindruckend. In ihrer Altersklasse W30 wurde sie Erste. Zieleinlauf gemeinsam mit Marco Seehase Mit dabei war auch ihr Laufpartner Marco Seehase aus Scheuern, der den ganzen Lauf gemeinsam mit ihr gemeistert hat. Er ist 24. geworden. Beide sind gemeinsam ins Ziel gekommen. Seehase ist schon früher viel gelaufen und ist unter anderem Sportkletterer. Ihren ersten Hindernislauf absolvierte die Gaggenauerin im vergangenen Jahr in Karlsruhe. Dort nahm sie am Mudiator-Hindernislauf teil, der über 16 Kilometer ging. Die 30-Jährige war auf den Geschmack gekommen. Naheliegend deshalb, dass sie auch beim Strongman Run im Mai auf dem Nürburgring an den Start ging. "Da es dort so gut lief, meldeten wir für Köln", sagt die Sportlerin im Gespräch mit dem BT. Das Laufen ist die große Leidenschaft der Gaggenauerin. Sie hat bereits sechs Halbmarathons in Freiburg und Karlsruhe absolviert, bevor sie zum Hindernislauf kam. "Es gibt immer mehr Veranstalter, die solche Läufe anbieten", sagt Kraft, die mittlerweile für die TG Ötigheim startet. Bei den Hindernisläufen ist sie allerdings nicht für den Verein unterwegs, sondern in einer Laufgruppe, dem Hardtberg Running-Team, benannt nach dem Hardtberg in Scheuern. Derzeit arbeitet die 30-Jährige für einen IT-Dienstleister in Karlsruhe und wohnt in Ottenau. Ende des Monats zieht sie aus privaten Gründen um nach Ravensburg zu ihrem Lebenspartner und hat im Südlichen Oberschwaben auch eine berufliche Stelle. Klar ist für sie, dass sie den Kontakt in ihre Heimat aufrechterhalten wird. "Hier leben ja meine Freunde", unterstreicht sie. Und auch an sportlichen Wettkämpfen wird sie teilnehmen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben