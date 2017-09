Schülerfirma hinterlässt nachhaltiges Denkmal

Rastatt



Investitionen in Schulen Rastatt (hap) - Der Landkreis wird als Träger von 15 Schulen mit über 8 700 Schülern und einem Sonderschulkindergarten in den nächsten Jahren 3,5 Millionen Euro in die Gebäude investieren. Diese Zahl nannte Landrat Jürgen Bäuerle bei einer Schulbereisung des Kreistags (Foto: hap). » Weitersagen (hap) - Der Landkreis wird als Träger von 15 Schulen mit über 8 700 Schülern und einem Sonderschulkindergarten in den nächsten Jahren 3,5 Millionen Euro in die Gebäude investieren. Diese Zahl nannte Landrat Jürgen Bäuerle bei einer Schulbereisung des Kreistags (Foto: hap). » - Mehr