Der Betonklotz im Herzen der Stadt



Gaggenau (red/uj) - Auf den Tag genau 50 Jahre Hallenbad in der Innenstadt: Am morgigen Samstag findet dort von 13 bis 18 Uhr ein Jubiläumsfest statt. Die Stadtwerke als Betreiber haben eine kleine Zeitreise durch die Geschichte des "Murgana" zusammengestellt. Im Folgenden ein Auszug. Bereits seit den 1920er Jahren gab es in Gaggenau eine Wasserheilanstalt und kurze Zeit später auch zwei Freibäder. Allerdings wünschten sich viele Bürger ein Hallenbad, um auch in den kalten Monaten schwimmen gehen zu können. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam der Wunsch nach einem Hallenbad erneut auf. Angesichts der Verwüstungen durch die Bombardements wurde erst ab 1960 mit den Debatten über ein Hallenbad mit medizinischer Abteilung begonnen. 1961 betonte Bürgermeister Josef Hollerbach, dass ein Hallenbad wünschenswert sei, da Gaggenau kein Krankenhaus habe und durch das Bad mit medizinischer Abteilung etwas für die Gesundheit der Bürger getan werden könne. "Der Gemeinderat möge den Neubau für ein medizinisches Heil- und Kneippbad mit Schwimmhalle auf der Murghalbinsel genehmigen", lautete sein Antrag. Planer war Stadtbaumeister Hermann Krieger, zum Architekten wurde Herbert Schönweitz bestimmt. Es wurden Rücklagen gebildet, über die Standortfrage gab es viele Diskussionen. Am Ende einigte man sich auf die Stadtmitte, direkt an der Murg, längs der Hirschstraße, als Standort. Am 15. November 1964 begannen die Arbeiten. Es wurde mit einer Bauzeit von etwa zwei Jahren gerechnet. Im März 1966 waren die Rohbauarbeiten fast vollendet. Am 30. September 1967 war es so weit: Der Tag der Eröffnung. 3000 kleine Broschüren sollten die besondere Leistung des Hallenbadbaus dokumentieren. Anfang der 80er Jahre begannen erste kleinere Umbauten. Der Saunabereich wurde geschlossen, als 1981 das Thermalbad Rotherma eröffnet wurde. 1985 fanden Gespräche über Sanierungsarbeiten statt, um dadurch die Attraktivität des Hallenbads zu steigern. Vorerst wurden jedoch keine Veränderungen vorgenommen. Seit dem 1. Januar 1990 gehört das Hallenbad offiziell zu den Stadtwerken Gaggenau. Nur ein Jahr später einigten sich Stadtwerke und Gemeinderat auf eine umfassende Sanierung der Gebäudehülle. 1993 wurde endlich die Fassade gestrichen und die Fensterfront für 212000 Mark erneuert. Historisches Durch die Auswirkungen der Gesundheitsreform 1999 musste die medizinische Bäderabteilung geschlossen werden. Von Februar bis Oktober 2002 fand die seither größte Sanierungsaktion statt. Das Hallenbad wurde komplett umgebaut und renoviert. Die Bauleitung übernahm der damals Technische Stadtwerkeleiter Günther Müller. Kosten: 2,3 Millionen Euro, Wiedereröffnung war am 7. Dezember 2002. Besucherstatistiken zeigen, dass nach dem Umbau doppelt so viele Gäste das Bad besuchten wie zuvor. Im März 2004 konnten im Rahmen eines Wettbewerbs Namensvorschläge für das Hallenbad eingereicht werden. Mit dem neuen Namen sollte insbesondere deutlich gemacht werden, dass sich die Einrichtung seit dem Umbau 2002 stark verändert und nun einiges zu bieten habe. Über 200 Vorschläge gingen bei den Stadtwerken ein. Am 17. Mai 2004 befand der Gemeinderat über die Umbenennung. Das Wahlergebnis lautete: Murganabad 17 Stimmen, Hallenbad 13 Stimmen, NeptunBad zwei Stimmen, Murgblick eine Stimme. Murgana ist übrigens eine alte Bezeichnung der Murg. Weitere Sanierungsarbeiten gab es 2012. In diesem Jahr wurde das Murganabad in der Sommerzeit für zehn anstatt der üblichen vier Wochen geschlossen. Zusätzlich zu den jährlichen Unterhaltungsarbeiten (wie Filterwechsel, Überprüfung der Steuerung und Elektronik, Verfugungsarbeiten) wurden neue Wärmebänke, Startblöcke und ein neuer Kassenautomat installiert.

