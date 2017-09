Kochlöffel-Übergabe für "Mensa mit Stil" Von Hartmut Metz Gernsbach - "Mensa mit Stil": Einen Kochlöffel mit sehr, sehr viel Stiel hat Christian Lyachenko gestern in der Realschule Gernsbach überreicht. Einen Schlüssel hielt der Verantwortliche von Bau4 für zu schnöde, um den rund 2,5 Millionen Euro teuren ersten Teil abzuschließen. Dieter Knittel freute sich, dass dies noch rechtzeitig vor Ende seiner Laufbahn gelang. "Der heutige Termin war mit Bedacht gewählt: Er sollte in Ihrer Amtszeit liegen. Er sollte ein Schlussstein Ihrer Amtszeit sein", betonte Rektor Joachim Schneider und verknüpfte sein Ziel damit, "den Firmen Dampf zu machen, dass sie bis hierhin fertig sind. Das hat alles funktioniert." Die erste Bauzeit, die am 17. Mai 2016 mit dem Abbruch begann, empfand die Realschule als "Operation am offenen Herzen. Das war nicht einfach", berichtete Schneider, denn "wir konnten ja nicht die Schule zumachen und nach drei Jahren, wenn alles fertig ist, wieder aufmachen. Also haben wir schon mal Lärm gehört, Staub geschluckt, standen ohne Strom und Wasser da. Kamen schlecht durchs Haus, weil Treppen gesperrt waren, hörten den schrecklichen Ruf: ,Weiß jemand, wo die Daten hin sind?'" Das alles fand der Rektor "trotzdem toll, jedenfalls meistens. Denn da merkten wir: Es geht vorwärts". Die Baufirma erfüllte ihr Soll und "landete" laut Knittel nicht nur bei den veranschlagten Kosten von 2,49 Millionen Euro "punktgenau". "Wir haben Wort gehalten", stellte Lyachenko zufrieden fest, dass nach eineinhalb Jahren Bauzeit das "erste Puzzleteil" vor Knittels Abschied liegt. "Vorbildlich" sei die Zusammenarbeit mit den Lehrern gewesen, nur so sei das Ziel zu schaffen gewesen - ungeachtet aller Lautstärke und des Drecks, den es während des laufenden Unterrichts auch gegeben habe. "Wir konnten einen multifunktionalen Raum schaffen, der nicht nur zwei Stunden am Tag genutzt wird", sagte Lyachenko. Musiker Knittel erkannte das Potenzial sofort und freute sich nicht nur über die Schönheit des funktionellen, lichtdurchfluteten Raums, sondern vor allem über die sehr gute Akustik darin. "Großes Kompliment, da waren drei junge Profis am Werk", lobte der Schultes Maximilian Merkel, Alessia und Leon Krieg aus der Klasse 8a. Die Klasse 6b und der Oberstufenchor unter der Leitung von Hanna Schmidt erfreuten mit weiteren sehr gelungenen Beiträgen die Zuhörer in der bis auf den letzten Platz gefüllten Mensa. Das Gebäude allein kostete rund 1,5 Millionen Euro. Eine weitere Million floss in die Mensa, aber auch in einen behindertengerechten Zugang in die Realschule, einen Aufzug, einen PC-Raum und mehr. "Kleine Restarbeiten sind noch zu erledigen", erkannte Knittel durch den Blick an die Decke. Wichtig ist auch "die Ertüchtigung des Brandschutzes", betonte Lyachenko und verwies überdies auf die Sanierung der sanitären Anlagen und Klassenräume. Die Stadt wird in den nächsten Jahren weitere Millionen investieren. Die "sehr gelungene Mensa" (Nadine Wien/stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende) trage wie die dann 2019 in neuem Glanz erstrahlende Realschule laut Knittel zur Stärkung des Schulstandorts Gernsbach bei.

