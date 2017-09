"Ich werde bestimmt nicht in ein Loch fallen"

BT: Das Streit-Thema Pfleiderer-Areal hat in den vergangenen Monaten immer mehr zu einer Spaltung innerhalb des Gemeinderats geführt. Hinzu kommen die Aktivitäten der Bürgerinitiative. Ist der Investor unter diesen Voraussetzungen überhaupt noch an seiner geplanten Entwicklung interessiert? Wie geht es jetzt weiter?

Knittel: Ich habe gesagt, ich werde bezogen auf den Stand der Diskussion um die Entwicklung des Pfleiderer-Areals für die Entscheidungsfindung im Gemeinderat keine Weichen mehr stellen. Ich gehe davon aus, dass der Gemeinderat und auch die Bürgerschaft gespannt sind, wie Julian Christ mit dem Thema umgeht. Die Expertisen des juristischen Gutachters liegen noch nicht auf dem Tisch. Ich habe auch ganz bewusst keine Gespräche mehr mit Investor und Projektentwickler geführt, weil ich mich in dieser Sache zurücknehmen wollte. Ich bin jetzt einfach gespannt, welche Entwicklung und Dynamik der ganze Prozess jetzt nimmt.

BT: Zwei andere kommunalpolitische Dauerbrenner Ihrer Laufbahn konnten Sie auf der Zielgeraden noch planerisch abschließen: Das Gleisle-Areal wird bebaut, die Zehntscheuern im Bestand saniert. Sind Sie diesbezüglich mit dem nun Erreichten zufrieden?

Knittel: Was die Zehntscheuern angeht auf jeden Fall. Es war immer mein Ziel, dass wir bis zum Stadtjubiläum die denkmalgerecht sanierten Zehntscheuern wieder haben - die bekommen wir. Wie es dann im weiteren Verlauf weitergeht, ob es zu einer weiteren Ertüchtigung des Gebäudes kommt hinsichtlich Nutzung, das mag jemand anders entscheiden. Für mich ist es wichtig, die Originalität zu wahren - die historische Glaubwürdigkeit muss in diesem Ensemble erhalten bleiben. Ich glaube, das haben wir erreicht.

Das Leben besteht oft aus Kompromissen

Beim Gleisle-Areal sieht die Situation so aus, dass wir noch immer eine rege und interessante Diskussion über dieses bedeutsame Projekt haben. Es gibt den sehr aktiven, von mir sehr geschätzten Arbeitskreis Stadtgeschichte, der natürlich bezogen aufs Gleisle-Areal ganz andere Vorstellungen hat, insbesondere bezogen auf die Einbindung und Sichtbarmachung der Stadtmauer und die vorgesehene Bebauung. Das Leben besteht in vielen Fällen aus Kompromissen. Stadtentwicklung war - und ist - vor allem im historischen Kontext immer etwas Kontroverses, Dynamisches. Und jeder hat recht. Jedoch einer muss entscheiden. Ich glaube, dass wir auch unter Denkmalgesichtspunkten einen akzeptablen Kompromiss gefunden haben für die Lösung der Aufgabe Gleisle-Areal. Natürlich entsteht dort jetzt ein Neubau. Aber im Grunde ist es das Gebäude, das früher - sogar in einer größeren Dimension - schon an diesem Platz stand. Insofern sage ich, sind wir eigentlich sehr nahe dran an dem, was historische Korrektheit angeht. Das Denkmalamt hat den Prozess begleitet und die Planung akzeptiert. Insofern denke ich: Wir haben die Aufgabenstellung erfüllt, auch wenn der Arbeitskreis Stadtgeschichte da anderer Meinung ist.

BT: Anders sieht es in der Brückenmühle aus, über die man schon lange nichts mehr gehört hat. Warum herrscht dort Stillstand?

Knittel: Die Brückenmühle ist für mich eine der großen Enttäuschungen, das muss ich ganz klar sagen. Weil wir mit einer Intensität an dem Projekt gearbeitet haben, mit den Planern und demjenigen, der das in Bauherrenfunktion zu verantworten hat. Der russische Investor ist letztlich abgetaucht. Wir haben dort im Grunde eine genehmigte Situation. Die Pläne könnten von einem auf den anderen Tag in Angriff genommen werden.

Es ist für mich sehr enttäuschend, wie da die Verhaltensweisen der Verantwortlichen auf der anderen Seite sind. Wir haben wirklich mit Herzblut daran gearbeitet und waren von dem Konzept überzeugt. Wir haben unzählige Gespräche geführt, Pläne gewälzt, alles mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt - und dann zieht der Investor zurück. Auch hier habe ich mich zuletzt ganz bewusst zurückgehalten, weil ich denke: Neue Köpfe, neue Impulse - jetzt warten wir ab, bis der neue Bürgermeister kommt. Vielleicht hat er andere Ideen, andere Möglichkeiten, an die Personen ranzukommen. Aber ich persönlich bedauere die Situation sehr.

BT: Gibt es in Ihrer langen Amtszeit etwas, das Sie als Ihren größten Erfolg bezeichnen würden?

Knittel: Erfolg hat immer viele Väter. Insofern gehöre ich jetzt nicht zu denen, die unbedingt ein Denkmal brauchen. Als große Erfolge würde ich die städtebauliche Weiterentwicklung in der Innenstadt nennen, den Bau des Igelbachbads als zentrale städtische Freizeiteinrichtung. Und ich bin auch der Meinung, dass das, was wir über viele Jahre hinweg im Bereich Bildung, Betreuung, Erziehung geschaffen haben, sich sehen lassen kann. Im Übrigen eine Aufgabe, die auch kein Ende findet.

Wenn es um die Entwicklung von Baugebieten geht, haben wir innerstädtisch und ortsteilbezogen vieles geschafft. Wir sind verantwortungsvoll mit den wenigen Ressourcen, die wir haben, umgegangen. Ein ganz tolles interkommunales Projekt meiner Amtszeit ist das Infozentrum Kaltenbronn und - nicht zu vergessen - die Stadtbahn ins Murgtal.

BT: Sie sind Gernsbacher und werden sich sicher auch in Zukunft für die Stadt engagieren. Wissen Sie schon in welcher Art und Weise?

Knittel: Ich werde meine ehrenamtliche Arbeit für die Blasmusik fortsetzen, sofern das von den Verantwortlichen des Bezirks Murgtal gewollt wird. Ich bin ehrenamtlich tätig als Verwaltungsrat im evangelischen Mädchenheim, diese Tätigkeit werde ich ebenfalls fortsetzen. Mein Kreistagsmandat nehme ich weiter wahr. Ansonsten habe ich meinen Freunden und, allen, die Erwartungen an meine Person im ehrenamtlichen Bereich haben, gesagt, gebt mir erstmal ein bisschen Zeit für eine neue Orientierung.

Ich werde mit Sicherheit noch etwas machen, aber ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Abstand. Es gibt so viel Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich werde bestimmt nicht in ein Loch fallen.