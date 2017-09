Musikalisch nie ein Bein gebrochen

Loffenau - Weiter Fußball oder Kirchenmusik? Günther Mungenast entschied sich als junger Kerl gegen das Kicken und für die Orgel und vor allem für den Gesang. Am morgigen Sonntag wird er in der Heilig-Kreuz-Kirche nach 50-jähriger Tätigkeit als Leiter des evangelischen Kirchenchors Loffenau feierlich verabschiedet.

Bis "kurz vor die A-Jugend" hatte Mungenast es auf dem Ascheplatz gebracht, als er feststellte: "Beides zusammen geht nicht." Im Rückblick auf seine Entscheidung vor bald 60 Jahren meint er mit einem verschmitzten Lächeln: "Ich bin froh, bei der Musik gelandet zu sein, denn ich habe mir bei ihr noch nie ein Bein gebrochen."

Dafür hat er sich für die geliebte musica sacra im Laufe der Jahrzehnte mehr als nur ein Bein ausgerissen. Seine im Kirchenchor sehr rührige Mutter hatte das Interesse des Buben erfolgreich geweckt. Über den anfänglichen Flöten- ging es zum Orgelunterricht, den Mungenast bei dem erblindeten Gernsbacher Kantor Schmohl absolvierte.

"Er war ein strenger Lehrer, aber ich habe wirklich etwas bei ihm gelernt", erinnert er sich an die vielen Übungsstunden in der St. Jakobskirche. Ab 1963 war Günter Mungenast Organist in der Heilig-Kreuz-Kirche, anfangs jeden Sonntag, denn es mangelte an Alternativen.

Den evangelischen Kirchenchor leitete zu dieser Zeit Ernst Michael Samuelis, ein wie sein heutiger Nachfolger Willi Ratz sehr musikalischer Pfarrer. Samuelis fragte Mungenast 1967, wenige Monate vor seinem Tod, ob er den Chor übernehmen würde, und der junge Laienmusiker sagte zu. Aus dieser Zusage sind nun 50 Jahre Chorleitertätigkeit geworden. Zwischen 1974 und 1989 stand Mungenast parallel dazu dem evangelischen Kirchenchor von Bad Herrenalb 15 Jahre lang vor. Dann ging es aus Zeitgründen einfach nicht mehr. Seine letzte und längste berufliche Station war Daimler, wo er als Leiter Preisbildung und Absatzfinanzierung in Gaggenau den ganzen Tag mit "Zahlen, Preisen, Konditionen und Nachlässen" zu tun hatte. Das Singen war hier ein wunderbarer Ausgleich: "Wenn ich mal muffelig nach Hause kam, hat mich die Musik wieder auf andere Gedanken gebracht."

Auch sonst hat sich Günther Mungenast über Jahrzehnte hinweg für die evangelische Kirchengemeinde Loffenau engagiert. Seit 45 Jahren gehört er dem Kirchengemeinderat an, seit 20 Jahren ist er dessen Laienvorsitzender und kümmert sich um alle Bausachen, von den Kindergärten bis zur Kirchenrenovierung.

Der evangelische Kirchenchor ist mit 40 Sängerinnen und Sängern nach wie vor sehr stimmstark, und auch bei den Bässen und Tenören gibt mit zwölf Männern noch genügend Power. Gedanken macht sich Mungenast darüber, dass das Durchschnittsalter bei der Übernahme des Chors bei 39 Jahren lag, aktuell sind es 60. Da half auch nicht, dass er in seiner eigenen Familie fündig wurde und seine Tochter Katja Zeltmann und deren Mann für den Chorgesang begeistern konnte.

"Ich hoffe, dass es mit ihm neue Impulse und auch neue junge Leute geben wird", sagt er über seinen Nachfolger, den in Loffenau lebenden schwedischen Tenor Martin Nyvall. Zum Erntedankfest am Sonntag wird dieser erstmals dirigieren. "Bei der Konfirmation hat er solo gesungen und danach bin ich auf ihn zugegangen", berichtet Mungenast vom erfolgreichen Stabwechsel: "Er war sofort begeistert."

Ganz verabschieden wird sich Günther Mungenast aber auch künftig nicht von der Kirchenmusik. Er macht nicht nur nach wie vor die Orgelplanung, er singt nun auch bei Tenor oder Bass mit, "je nach dem, wo es brennt". Nur eines hat er sich fest vorgenommen: "Ich werde meinem Nachfolger nicht ins Handwerk pfuschen."