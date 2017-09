Bauferien enden in der kommenden Woche

Weisenbach (mm) - In der kommenden Woche geht es weiter mit den Arbeiten in der Weisenbacher Weinbergstraße. Dann sind die Ferien der Baufirma beendet, berichtet Hauptamtsleiter Walter Wörner auf BT-Anfrage. Als nächster Schritt stehen ab Mittwoch die Hausanschlüsse für die Wasserversorgung auf dem Plan. Derzeit fließt das Frischwasser aus oberirdischen Leitungen in die Häuser, die Hauptwasserleitung ist bereits verlegt. Auch die Mauerscheiben an der Böschung oberhalb der Bahnlinie in Höhe des Kindergartens stehen auf dem Arbeitsplan. Der Gehweg wird weitergebaut und elf Parkplätze rund um den zukünftig verkehrsberuhigten Bereich um den Kindergarten angelegt. Parallel dazu wird auch der Straßenbau fortgesetzt. Abgeschlossen sind die Sanierungen der Gehwegkappen und am Geländer an der Brücke über die Bahnlinie. "Wir sind in dem vom Ingenieurbüro vorgesehenen Zeitrahmen", erläutert Wörner. Von gravierenden Problemen sei die Großbaustelle bislang verschont geblieben. Sofern der Winter keinen Strich durch die Rechnung macht, sei der Abschluss der Arbeiten im Sommer 2018 "durchaus realistisch". Ruhig ist es derzeit beim Thema Campingplatz in der Schlechtau. Der Flächennutzungsplan ist beschlossen. Die Verwaltungsgemeinschaft Gernsbach-Loffenau-Weisenbach hat grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Jetzt muss der Gemeinderat noch über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan befinden, berichtet Wörner. Danach gilt es, einen Durchführungsvertrag mit dem Investor abzuschließen. Darin müssen Details wie die Gestaltung der Anlage und der Durchführungszeitraum festgelegt werden. Wörner rechnet damit, in diesem Jahr diese Voraussetzungen zu schaffen. Auf dem bisherigen Zwischenlagerplatz für Erd- und Abbruchmaterial soll ein Campingplatz an der Murg mit Blick auf Au entstehen und damit das touristische Angebot der Gemeinde erweitern. Das Gebiet liegt zwischen der Murg und dem Gewerbekanal auf dem ehemaligen Holtzmann-Gelände und ist über die B462 erreichbar. Da die Fläche von rund 8000 Quadratmetern bislang gewerblich genutzt wird, war für die Nutzung als Campingplatz die Änderung des Flächennutzungsplans nötig. 44 Stellplätze sind vorgesehen sowie ein Rezeptionsgebäude. Dauercampingplätze soll es keine geben. Zufahrt und Ausfahrt werden getrennt. Die Einfahrt ist im nördlichen Bereich (in Richtung Weisenbach) geplant, im südlichen Bereich soll es nur eine Ausfahrt geben.

