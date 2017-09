Kampfsport im ehemaligen Penny

Von Thomas Senger Gaggenau - Sie dümpelte jahrelang vor sich hin, die Halle des einstigen Penny-Markts am Pionierweg in Ottenau. Ein Fitness-Studio hatte sich eine Zeit lang dort eingemietet, seither standen die rund 600 Quadratmeter wieder leer. Nun wollen Steffen und Dagmar Beck die Immobilie in eine bessere Zukunft führen: mit einem Box- und Kampfsportzentrum. Am 17. und 18. November soll Eröffnung sein. 2009 war Penny in die neuen Räume der Metzgerei Krug umgezogen. Die Stadt Gaggenau wollte - mit Blick auf das Einzelhandelskonzept - danach an jener Stelle keinen Supermarkt mehr zulassen. "Die Stadt befürwortet gewerbliche Folgenutzung des dortigen Grundstücks, wie Handwerk oder kleinere Produktionsbetriebe, und unterstützt diese Perspektive, indem sie entsprechende Kontakte vermittelt", hieß es 2009 aus dem Rathaus. Der Eigentümer des Grundstücks, Bruno Schnaible, hingegen verwies auf einen entsprechenden Eintrag im Grundbuch. Das Ansinnen, einen neuen Supermarkt zu unterbinden, bezeichnete Schnaible damals als "kalte Enteignung". Das Nutzungsrecht für die Halle hatte er nach eigenem Bekunden bis 2022 an einen Dritten vergeben. Fakt ist: Außer dem kurzen Intermezzo durch ein Fitness-Studio war die Halle durch Leerstand gekennzeichnet. Im Mai 2017 hatte der Gemeinderat über den Ansiedlungswunsch eines Wettbüros zu befinden. Der Gemeinderat beschloss deshalb eine Änderung des Bebauungsplans. Letztlich sollten auch gemäß der 2011 gefassten "Leitlinien Vergnügungsstätten" der Stadt Vergnügungsstätten aus für Gewerbe geeigneten Flächen ferngehalten werden. Mit dem Ehepaar Beck wird nun eine sportliche Nutzung das Geschehen in der Halle bestimmen. In Form eines eingetragenen Vereins wollen Steffen Beck (Vorsitzender) und seine Ehefrau Dagmar (Zweite Vorsitzende) die Einrichtung betreiben. "Fair Fight Sports Gaggenau" heißt der in Gründung befindliche Verein. "Das ist unser Hobby", sagen beide. Steffen Beck (52) bezeichnet sich als Immobilien- und Projektentwickler, Ehefrau Dagmar arbeitet als Angestellte bei einer Versicherung. Gleichwohl werde es sich bei dem Box- und Kampfsportzentrum um eine professionelle Einrichtung mit angestellten Mitarbeitern handeln. Der Fitness-Aspekt sei in den verschiedenen Kampfsportarten fest verankert, erläutert Beck. Egal, ob Boxen, Kickboxen oder Mixed Martial Arts, eine besonders harte Kombination verschiedener Kampfsportarten: Respekt, Disziplin und Offenheit sollen in Ottenau im Mittelpunkt stehen - sowohl im täglichen Trainingsbetrieb also auch bei Wettkämpfen in der eigenen Halle ("Haus-Galas") oder in der Ottenauer Jakob-Scheuring-Halle, die nur wenige Meter entfernt ist. Ähnlich der Malscher Fight Nights (dieses Jahr am 28. Oktober) könne so die Scheuring-Halle zum Schauplatz von Amateur- und Profikämpfen werden. Alle Alters- und Bevölkerungsgruppen seien Zielgruppen der neuen Sportstätte. Unter der sportlichen Leitung von Zijo Poljio werde auch eine Abteilung von professionellen Kampfsportlern betreut, erläutert Steffen Beck. Darüber hinaus habe Fair Fight Sports Gaggenau gute Aussichten, zum baden-württembergischen Sitz der Gammaf (German Amateur Mixed Martial Arts Federation) zu werden. Ziel dieses bundesweit agierendes Vereins ist es, die Mixed Martial Arts olympische Sportart werden zu lassen. Steffen Beck sieht seine Einrichtung auf einem guten Wege zum Gammaf-Ausbildungsstützpunkt für Ringrichter und Ringärzte.

