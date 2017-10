Stimmungsvolles Volksfest fast wie im Allgäu

Von Hans-Peter Hegmann Gernsbach - Bereits zum elften Mal richtete die Weidegemeinschaft Reichental am Samstag im Rahmen des Weidefestes den Abtrieb der Kühe von den Sommerweiden aus. Die Veranstaltung hat inzwischen im Ort Kultstatus und entwickelte sich zu einem Besuchermagnet. Vermutlich wegen der Wettervorhersage und der tatsächlich aufziehenden einzelnen Regenwolken war der Andrang diesmal allerdings nicht ganz so groß. Begleitet durch die Dorfjugend mit ihren bunt dekorierten Brezelstecken sowie die Musikkapelle Orgelfels hatte der Umzug auf dem letzten Kilometer bis zum Winterstall beim Schwimmbad wieder Volksfestcharakter. Viele Besucher hatten sich in Tracht gekleidet und sich mit Dirndl oder Lederhose den bekannten Viehscheiden im Allgäu oder Bayern angeglichen. Die beiden Leitkühe Lisa und Jacqueline sind seit Anfang an in der Herde. Sie trugen auf dem Kopf Blumenschmuck mit Blüten aus den Weiden und führten den Zug an. Kurt, das zwei Monate alte Stierkalb, lief meistens innerhalb der Herde mit, erkundete aber auch gelegentlich die unbekannten Wegränder und probierte, wie dort das Gras schmeckt. Die Weidegesellschaft Reichental bestand ursprünglich aus sechs Mitgliedern, von denen eines inzwischen ausgeschieden ist. Ihr Leiter, Willy Klumpp, erklärte, dass die ganze Sache im Prinzip ein zeitaufwendiges Hobby sei. Er habe die Arbeitsstunden nie notiert und gezählt. Wenn man aber hört, dass die fünf Rinderhalter zusammen 35 Hektar Fläche bewirtschaften, von denen 19 Hektar Weidefläche sind und 16 Hektar der Gewinnung von Heu dienen, kann man sich vorstellen, dass sie täglich durch ihre Tiere beschäftigt sind. Rund 600 Grundstückbesitzer, darunter 95 auf Gemarkung Reichental, haben ihnen dafür ihre Wiesen überlassen. "Das sind oft nur schmale Handtücher und verteilen sich auf das Gebiet von Bischweier bis ins Enztal", erklärt Klumpp zu ihrem Einzugsgebiet. Während die Tiere auf den größeren zusammenhängenden Weideflächen die Verbuschung und damit das Zuwachsen verhindern, sorgen sie auf den Heuflächen dafür, dass diese als Wiesen erhalten bleiben. Die dafür geplante Erweiterung des Heulagers neben dem Stall auf 18 mal 20 Meter ist nach letzten Gesprächen mit dem Architekten auf dem Wege zum Baubeginn. Wie Klumpp weiter erzählt, war der Abtrieb ursprünglich nur als kleines Fest für die eigenen Kinder entstanden. Im Rahmen der Aktion "Gläserne Produktion" des Landes Baden-Württemberg, deren Ziel unter anderem einen Einblick in die Arbeitsweise von landwirtschaftlichen Betrieben ist, wurde es mit verschiedenen Partnern immer größer. Die Herde besteht aktuell aus 18 Kühen und neun Ziegen. Sechs Kühe sind reinrassige Hinterwälder, deren Ursprung sich im Südschwarzwald befindet. Der Rest gehört zur Rasse Fleckvieh aus dem Simmental in der Schweiz. Auch die auffälligen Walliser Schwarzhalsziegen, die bereits oberhalb ihrer Weide auf dem Stall der Weidegemeinschaft waren, stammen ursprünglich aus der Schweiz. Es handelt sich um eine Hochgebirgsziege aus dem Wallis, deren vordere Körperhälfte schwarz und die hintere weiß behaart ist. Im Anschluss an die Ankunft der Rinder im Winterstall folgte noch ein buntes Festprogramm. Für Kinder gab es wieder das Heukino und eine Bastelecke. Diana Fritz stellte ihre Pferde und ein Pony für kurze Reitrunden zur Verfügung. Musikalisch wurde das Weidefest im Festzelt von den Alphornbläsern aus Gernsbach und dem Musikverein umrahmt. Am Abend sorgten die "Lauingers" aus Gernsbach für abwechslungsreiche Unterhaltung.

