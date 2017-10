Schnuppertauchen und Blicke in das Innenleben Von Christiane Vugrin Gaggenau - Miron ist der Erste. Freudig läuft er mit seiner Mutter und der kleinen Schwester zum Beckenrand - die Schwimmflossen bereits in der Hand. "Ich war schon oft hier im Bad, habe aber noch nie richtig getaucht", sagt der Neunjährige dem DLRG-Fachmann im Taucheranzug. Keine fünf Minuten später sind beide im Wasser. Und Miron lernt die wichtigsten Tauchanleitungen - am Samstagmittag bei der 50-Jahre-Feier des "Murganabades" Gaggenau. Mit Atemgerät und Taucherbrille ziehen Peter Rodenfels und Miron bald die ersten Bahnen. Trotz freien Eintritts hält sich die Zahl der Badbesucher in Grenzen. Aber es ist noch früher Nachmittag, die Feier hat gerade begonnen und die meisten Gäste treffen erst noch ein. "Ich freue mich sehr, dass Sie heute hergekommen sind, um gemeinsam den 50. Jahrestag unseres Hallenbades "Murgana' zu feiern", eröffnet Oberbürgermeister Christof Florus den von den Stadtwerken organisierten Festtag. Er blickt in seiner Rede auf die Anfänge des Bads zurück und garniert die Erinnerungen mit eigenen Erlebnissen. "Unser heutiges ,Murganabad' eröffnete 1967 zuerst als reines Sportschwimmbad mit einer medizinischen Bäderabteilung", erinnert sich Florus. Nach einigen Sanierungs- und Renovierungs- und Umbauarbeiten (wir berichteten) bietet das "Murganabad" heute unter anderem ein Spielbecken für Kinder und einen Spielbereich mit kleinen Wasseraktionen. Für die erwachsenen Gäste stehen Ruheräume zur Erholung, ein Bewegungs- und Massagebecken und ein Fitnessraum zur Verfügung. Es finden regelmäßig unterschiedliche Schwimmkurse sowie Bewegungsangebote im Wasser statt. Außerdem gehören Spielenachmittage zum festen Bestandteil des Angebots. Des Weiteren nutzen örtliche Schulen und Vereine das großzügige Schwimmbecken für ihre Sport- und Trainingseinheiten. Trotzdem ist die Zukunft des Bades ungewiss: Der Gemeinderat wird eine Entscheidung treffen, ob das Bad komplett saniert oder an anderer Stelle neu gebaut werden soll. "Wir arbeiten im Hintergrund für Sie, damit Sie ein lebenswertes Gaggenau vorfinden", verweist Paul Schreiner, Werkleiter der Stadtwerke, bei seiner Begrüßung auf die vielfältigen Aufgaben der Stadtwerke. Wer sich für das Innenleben des Bades interessiert, kann bei zwei Führungen durch den technischen Bereich mit Blockheizkraftwerk Einblicke bekommen. Mehr über die Geschichte der Freizeiteinrichtung an der Murg gibt es bei der historischen Ausstellung im Eingangsbereich. Während im Schwimmbad immer mehr Besucher eintreffen, füllen sich auch die Festbänke im Außenbereich. Clown Otsch bringt mit seinen Späßen Kinder und Eltern zum Lachen. Beim Spiel- und Bastelangebot des Vereins Kindgenau verweilt die Jugend, während die Erwachsenen das Bewirtungsangebot von Harmonika-Spielring Bad Rotenfels, dem Mehrgenerationen-Treff Gaggenau oder dem Deutschen Roten Kreuz Gaggenau erkunden. Mancher versucht auch sein Glück beim Gewinnspiel der Stadtwerke. Nicht nur beim Schnuppertauchen, auch bei der kleinen Festmeile draußen ist die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) präsent. Sie stellt den Besuchern ihr Boot mit neuem Rettungsfahrzeug vor.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben