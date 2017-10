Emotionsgeladener Abschied

Gernsbach - Es war um 21.38 Uhr, als sich am Samstagabend alle in der Stadthalle Versammelten erhoben, um Bürgermeister Dieter Knittel mit langanhaltendem Applaus einen letzten Gruß mit auf den Weg in den Ruhestand zu geben. Sichtlich ergriffen nahm der neue Alt-Bürgermeister die Ovationen entgegen, ehe er mit seiner Familie, langjährigen Weggefährten und zahlreichen Bürgern seinen Abschiedsabend bei einem Stehempfang gesellig ausklingen ließ.

"Übertrieben haben Sie schon ein bisschen", schmunzelte der Geehrte angesichts des großen Lobs, das ihm seine sieben Vorredner zuteilkommen ließen. Bewegt von dem Augenblick, fiel es Knittel zunächst schwer, die richtigen Worte zu finden. Ganz Profi schaffte er es aber, seine durcheinandergeratene Gefühlswelt in den Griff zu bekommen und eine sehr persönliche Abschiedsrede zu halten. Er ging auf jeden Laudator ein und gab die Würdigungen seiner Person ohne Umschweife an "seine Mannschaft" im Rathaus und an die Bürger der Stadt weiter: "Es ist nicht meine Bilanz, es ist unsere Bilanz." Besonders hervorheben wollte er eigentlich keinen, tat dies aber dennoch, indem er seiner Sekretärin Gülay Karagöz-Döner einen Blumenstrauß überreichte mit den Worten: "Wir haben ein unglaublich enges Vertrauensverhältnis." 24 Jahre lang habe Knittel in Gernsbach seinen Traumberuf ausüben dürfen, nämlich für die Stadt und die Bürger zu arbeiten. Sein Blick richtete er aber auch über die Grenzen des Murgtals hinaus, als er die große Bedeutung der Städtepartnerschaften herausstrich. Das tat er in einigen Sätzen auf Französisch an Christian Gex, den Bürgermeister von Baccarat, gerichtet: "Wenn wir es nicht schaffen, Europa zu einen, dann können wir es von den Herrschaften in den oberen Etagen, die sich im Moment so schwer damit tun, auch nicht erwarten. Deshalb ist Stabilität von unten besonders wichtig."

Den Reigen der Laudationes eröffnete Friedebert Keck. Der CDU-Stadtrat ist seit 23 Jahren Erster Bürgermeister-Stellvertreter und nannte die Zeit an Knittels Seite "prägend": Man habe die Stadt aktiv weiterentwickelt und weitergebracht. Keck zählte die Schwerpunkte der kommunalpolitischen Arbeit und Erfolge der drei Amtszeiten auf, vergaß aber auch die "schmerzhaften Einschnitte" nicht - zum Beispiel die Schließungen der Grundschulen Obertsrot und Reichental sowie der Kindergärten Lautenbach und Reichental. Als vorbildlich bezeichnete Keck die Anstrengungen der Stadt in der Flüchtlingsunterbringung. Das bestätigte Landrat Jürgen Bäuerle, und setzte es in direkten Bezug zur Menschlichkeit, die Knittel ausstrahle. "Du, lieber Dieter, wirst nicht nur für Deine sichtbaren Spuren geschätzt. Auch die Art, wie Du Dein Amt verstanden und ausgeführt hast, hat überzeugt. Du hast die Menschen mitgenommen, teilhaben lassen, auch als Du gesundheitlich angeschlagen warst, hast Du das offen kommuniziert. Du warst und bist ein feiner Kerl."

"Das Miteinander war immer eine Stärke von Dir", betonte auch Weisenbachs Bürgermeister Toni Huber. Er ist nun "der neue Alte" im Murgtal, wie es sein Loffenauer Kollege Erich Steigerwald ausdrückte. Zusammen mit Knittel haben sie über viele Jahre das "Murgtäler Kleeblatt" gebildet. Daraus sei eine enge Freundschaft erwachsen, die weiterleben werde, wie Huber versprach. Als Freund bezeichnete auch Christian Gex seinen Kollegen aus Gernsbach. Seine Ansprache wurde von Irene Schneid-Horn ins Deutsche übersetzt. Den Dank im Namen der Religionsgemeinschaften richtete der evangelische Pfarrer Ulrich Eger an das scheidende Stadtoberhaupt.

Eine sehr unterhaltsame und pointenreiche Rede im Namen der Gernsbacher Vereine hielt Fred Bender vom SV Staufenberg. Die musikalische Auflockerung zwischen den Beiträgen übernahmen die Stadtkapelle Gernsbach und das Instrumentalensemble der Musikschule Murgtal.