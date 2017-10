"Meilenstein" auf dem Weg in die Zukunft

Rastatt



Arbeiten unter Hochdruck Rastatt (dm) - Die Reparaturarbeiten an der Rheintalbahn laufen unter Hochdruck: Die Betonplatte für die Wiederherstellung der Gleise sollte bis Freitag hergestellt sein, 130 Laster fuhren das Material durch Niederbühl an. Die Bahn will die Strecke am 7. Oktober öffnen (Foto: fuv).