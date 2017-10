Der Hammerschlag bleibt bei der Versteigerung aus Von Hartmut Metz Forbach - Die Versteigerung der Heinrich-Kastner-Jugendherberge im Forbacher "Birket" ist am Samstag gescheitert. "Leider gab es kein Gebot", berichtet Matthias Knake vom Auktionshaus Karhausen. Der Berliner zeigt sich jedoch "optimistisch", dass der sogenannte "Nachverkauf" alsbald gelingt. "Es sind mehrere Leute dran", ergänzt der Vorstand der Karhausen AG und berichtet von einem "halben Dutzend Interessenten. Davon haben vier auch die Immobilie besichtigt". Unter den Hammer kam das Gesamtareal demnach vor allem deshalb nicht, weil die "Nachnutzung mit der Gemeinde Forbach noch geklärt werden muss", meint Knake. Seien die Möglichkeiten abgesteckt, könne es schnell gehen. "Ich denke, in zwei, drei Wochen könnte der Verkauf über die Bühne gehen", glaubt der Versteigerungsexperte. Das Auktionshaus aus der Hauptstadt gilt bundesweit als Experte für die Versteigerung außergewöhnlicher Immobilien. In den vergangenen Jahren wurden rund 700 Bahnhöfe, Schlösser und eine große Zahl an Waldflächen vermarktet, wirbt das Unternehmen für sich. In vier mehrtägigen Auktionen werden rund 500 Objekte pro Jahr im Auftrag der öffentlichen Hand sowie für Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften, Banken und private Eigentümer versteigert. Die Heinrich-Kastner-Jugendherberge sollte nun im Rahmen der Herbstauktion an den Mann gebracht werden. Das Jugendherbergswerk bediente sich professioneller Hilfe, weil "eigene Verkaufsversuche nichts gebracht haben", gesteht Karl Rosner (das BT berichtete). Der Geschäftsführer des Landesverbands Baden-Württemberg des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) sah sich zuletzt unter Zugzwang und hatte befunden: "Das Gebäude wird nicht besser." Die Karhausen AG beauftragte der DJH-Landesverband, weil "wir mit dem Auktionshaus bereits bei der Versteigerung der Jugendherberge in Wertheim gute Erfahrung gemacht haben", ergänzt Rosner. Rund zehn Anfragen seien zwar auch beim DJH eingegangen, allerdings hätten sich diese alle zerschlagen. Das Berliner Auktionshaus setzte bei der Herbstauktion ein Mindestgebot von 198000 Euro für das Gesamtareal (zuzüglich Courtage) als einen "realistischen Preis" an. Auf dem Forbacher Areal steht ein zwei- bis dreigeschossiger Gebäudekomplex mit knapp 900 Quadratmetern Nutzfläche, beschreibt der öffentlich bestellte Auktionator Matthias Knake das Objekt. Die Jugendherberge sei vollständig eingerichtet und betriebsbereit. Trotz des Leerstands seien kaum Schäden sichtbar. "Wir haben einen Hausmeister, der nach dem Rechten schaut", erklärt Rosner den guten Zustand. Neben dem Hauptgebäude mit Anbau und dem separaten Massivholz-Pavillon finden sich ein Spielplatz, Sportanlagen und ein Grillplatz auf dem knapp 6000 Quadratmeter großen Grundstück. Das Haus mit 74 Betten in 15 Zimmern wurde zum Jahresende 2016 geschlossen. Als Gründe nannte der DJH-Landesverband einen Investitionsstau in zweistelliger Millionen-Höhe und die negative Entwicklung der Herberge in den vergangenen Jahren. Wegen der wirtschaftlich schlechten Lage hat der Vorstand des DJH-Landesverbands Baden-Württemberg bereits im November 2014 entschieden, das Haus ab 2015 nur noch als Sommerhaus vom 1. April bis zum 30. November offen zu halten. Der Beschluss hat laut Rosner aber nicht den erwünschten Effekt erzielt. 2012 war das Heinrich-Kastner-Haus 50 Jahre alt geworden. Im Juli 2010 erhielt es als erste Jugendherberge im Landesverband das "Graslöwen"-Umweltzertifikat - doch das sind Meriten von gestern.

