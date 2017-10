"Pompeji 2.0" im Herzen der Altstadt Gernsbach (stj) - Trotz des vom Gemeinderat gefassten Satzungsbeschlusses für den Bebauungsplan Gleisle-Areal kämpft der Arbeitskreis Stadtgeschichte weiter gegen das Vorhaben, das Gelände eingangs der Hauptstraße so zu bebauen, wie es der Eigentümer aktuell vorhat. Die Emely GmbH (Lahr) möchte dort ein Mehrfamilienhaus (elf Wohnungen samt Tiefgarage) errichten. Diese Pläne lassen laut AK Stadtgeschichte "die Belange der Bürger, der Touristen und der Altstadt bürgerfern außen vor". Dies hatte die Gruppierung bereits im Mai in einem Schreiben an Ex-Bürgermeister Dieter Knittel betont und zahlreiche Einwendungen vorgebracht. Diese wurden im Zuge des Abwägungsprozesses allesamt zurückgewiesen - mit teils ausweichenden oder gar nebulösen Begründungen, wie Bernd Säubert im BT-Gespräch betont. (stj) - Trotz des vom Gemeinderat gefassten Satzungsbeschlusses für den Bebauungsplan Gleisle-Areal kämpft der Arbeitskreis Stadtgeschichte weiter gegen das Vorhaben, das Gelände eingangs der Hauptstraße so zu bebauen, wie es der Eigentümer aktuell vorhat. Die Emely GmbH (Lahr) möchte dort ein Mehrfamilienhaus (elf Wohnungen samt Tiefgarage) errichten. Diese Pläne lassen laut AK Stadtgeschichte "die Belange der Bürger, der Touristen und der Altstadt bürgerfern außen vor". Dies hatte die Gruppierung bereits im Mai in einem Schreiben an Ex-Bürgermeister Dieter Knittel betont und zahlreiche Einwendungen vorgebracht. Diese wurden im Zuge des Abwägungsprozesses allesamt zurückgewiesen - mit teils ausweichenden oder gar nebulösen Begründungen, wie Bernd Säubert im BT-Gespräch betont. Der Architekt hatte damals von Knittel Unterlagen angefordert, die fotorealistische Perspektiven der Kubatur beinhalten (als Ersatz für ein Lattengerüst). Dieser Bitte sei der Schultes nie nachgekommen, weshalb Säubert ihn kurz vor dem Ende seiner Amtszeit noch einmal daran erinnerte - und weitere Unterlagen anforderte. In seinem Schriftsatz verweist der Architekt auf das Landesinformationsfreiheitsgesetz, das Gemeinden dazu verpflichte, entsprechende Unterlagen herauszugeben - um die Transparenz von Verwaltungsabläufen sicherzustellen. "Wir setzen nun große Hoffnungen in Julian Christ", sagt Säubert im Blick auf das weitere Verfahren. Nach dem Satzungsbeschluss muss der Eigentümer jetzt einen Bauantrag und einen Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung seines Vorhabens einreichen. Wie berichtet, laufen derzeit auf dem Gleisle-Areal noch archäologische Grabungen. Bernd Säubert sprach in Anbetracht der Baustelle scherzhaft von "Pompeji 2.0" im Herzen der Altstadt.

