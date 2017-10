Christ will Bürgerentscheid

Gernsbach - Klare Ansage von Neu-Bürgermeister Julian Christ: Er will die Causa Pfleiderer-Areal mit einem Bürgerentscheid final geklärt wissen. Das kündigte er am Montag auf BT-Anfrage an. Volkes Wille soll also darüber entscheiden, ob das Gift unter allen Umständen aus dem Boden geholt werden soll oder ob weiter die bisher vom Gemeinderat mehrheitlich favorisierte Versiegelungs-Lösung verfolgt werden kann.

Christ sei nach intensiven Überlegungen zu dem Entschluss gekommen, dass ein Bürgerentscheid zum Pfleiderer-Areal der geeignetste Weg sei, den kommunalpolitischen Frieden herzustellen und gleichzeitig seine im Wahlkampf propagierte Bürgerbeteiligung mit Leben zu füllen. Gleichwohl bittet der 30-Jährige um Geduld: "Das Verfahren braucht Zeit." In dieses will der Bürgermeister auch die Bürgerinitiative Giftfreies Gernsbach (BiGG) einbeziehen. Interessant dürfte die Reaktion seiner Wahlkampf-Unterstützer von SPD und Freien Bürgern sein, die sich bislang (erfolgreich) gegen einen Bürgerentscheid ausgesprochen haben.

Freude angesichts dieser Ankündigung des neuen Rathaus-Chefs kam verständlicherweise bei der BiGG auf. "Das ist genau das, was wir uns immer erhofft haben", betonte deren Sprecher Stefan Krieg: "Das ist eine super Neuigkeit und ein tolles Signal." Es sei immer die Intention der BiGG gewesen, mit der Stadt zusammen an einer zukunftsfähigen Lösung zu arbeiten. Und die könne es nur geben, wenn das Gift draußen ist aus dem Gelände. Selbstverständlich biete man Julian Christ jedwede Unterstützung an, die man seitens der BiGG leisten könne, kündigte Krieg an. Das nächste Treffen der Bürgerinitiative ist am Dienstag, 10. Oktober, um 19 Uhr im Gasthaus "Jockers". Dabei werden die neue Entwicklung und deren Folgen zu diskutieren sein.

Unterdessen hat der neue Bürgermeister am Montag seine Arbeit aufgenommen. Um 11 Uhr hat Julian Christ die Rathaus-Mitarbeiter und die Mitarbeiter der Außenstellen (Schulen, Kindergärten, Bauhof) begrüßt. Es sei ein "herzliches und warmes Willkommen" gewesen, das man ihm bereitet habe, so Christ. Auf ein ebensolches hofft er heute Abend, wenn um 19 Uhr seine offizielle Amtseinführung in der Stadthalle beginnt. Bürgermeister-Stellvertreter Friedebert Keck wird die Veranstaltung eröffnen. Danach sprechen Landrat Jürgen Bäuerle für den Landkreis Rastatt, Weisenbachs Bürgermeister Toni Huber für die Nachbargemeinden und Dekan Josef Rösch für die christlichen Gemeinden Grußworte. Zum Abschluss tritt Julian Christ ans Mikrofon und hält seine Antrittsrede - mit der neuen Botschaft in Sachen Pfleiderer.