Loffenau entdeckt bei Spende einen Pferdefuß

Loffenau - Ungewöhnlicher Fall in Loffenau: Die Gemeinde könnte 8000 Euro an Spenden einnehmen - doch der Gemeinderat will das Geld wohl vorerst nicht. Zumindest empfiehlt das die Verwaltung den Bürgervertretern in der nächsten Sitzung am Dienstag (19 Uhr) im Rathaus. Sie begründet dies mit zu hohen Verpflichtungen nach Annahme der zweckgebundenen Spende des Männergesangvereins (MGV) Loffenau.

Der 1872 gegründete Männergesangverein hatte sich nach 144 Jahren aufgelöst. Nach Ablauf des Liquidationsjahrs wurde nun das Restvermögen überwiesen, berichtete Werner Luft dieser Tage. Er ist ehemaliger Vorsitzender des MGV und gleichzeitig Liquidator. Nach dem Aus 2016 bekam die Gemeinde nun acht Tausender aufs Konto - doch die Verwaltung will das Geld nicht, weil sie einen Pferdefuß entdeckte: Die Sänger verknüpfen die milde Gabe mit einer zweckgebundenen Spende. Würde der Gemeinderat diese annehmen, muss sie im Gegenzug eine Schutzhütte in den Vogelwiesen bauen. Diese sollte dann nach dem Willen der Altmitglieder an den aufgelösten Männergesangverein erinnern.

Kein gutes Geschäft für den Gemeinde-Haushalt, befindet Kämmerin Daniela Tamba. Nicht nur, dass der Bau der Schutzhütte 16500 Euro koste, also Loffenau selbst mehr als die Hälfte finanzieren müsste. Auch die Folgekosten für Unterhaltung und Pflege hat Tamba im Visier und warnt vor diesen laut der Gemeinderatsvorlage. Schließlich besitze eine weitere Schutzhütte nicht einmal einen sonderlichen "Mehrwert für Wanderer". Bereits vor zwei Jahren hatten die Bürgervertreter über "das Thema Schutzhüttenbau ausgiebig diskutiert", und weder Verwaltung noch Forstamt hatten eine "Notwendigkeit" dafür gesehen.

Die Liquidation des MGV ist laut den beiden Liquidatoren Luft und Jürgen Möhrmann, die den Verein als erster und zweiter Vorsitzender am Schluss geführt hatten, inzwischen abgeschlossen. Dies auch in Abstimmung mit dem Finanzamt. Die Behörde hatte keinerlei Einwände gegen die Verwendung des Vermögens, das mit der Überweisung der 8000 Euro an die Gemeinde gen null schrumpfte.

Was passiert mit den 8000 Euro, wenn der Gemeinderat die Spendenannahme am Dienstag verweigert? Dann greift Paragraf 13 der MGV-Vereinssatzung, die unter "Auflösung des Vereins" regelt: Das verbliebene Vereinsvermögen wird der Gemeindeverwaltung Loffenau übergeben mit der Bestimmung, es zu verwalten, bis ein anderer Männergesangverein mit den gleichen Bestrebungen und Zielen gegründet wird, um es dann dem neu gegründeten Verein zu übergeben. Wird innerhalb zehn Jahren kein Verein in diesem Sinne gegründet, so hat die Gemeindeverwaltung das Vermögen mit Zustimmung des Finanzamts unmittelbar und ausschließlich gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken zuzuführen."

Im konkreten Fall hieße das: Entscheidet sich der Gemeinderat gegen den Bau der Schutzhütte in den Vogelswiesen, parkt die Gemeinde die 8000 Euro ein Jahrzehnt lang. Gründet sich währenddessen kein neuer Männergesangverein, kann sie das Geld der Bürgerstiftung zuführen.

Die Ablehnung einer Spende ist kurios, aber kein Einzelfall. Schon bei der Auflösung des Trachtenvereins ließ sich die Gemeinde Loffenau nicht in Zugzwang bringen. "Die Verwaltung sieht es nicht als ihre Aufgabe an, mit Unterstützung von öffentlichen Geldern ein Denkmal für einen aufgelösten Verein zu setzen und dauerhaft zu unterhalten", heißt es abschließend in der Gemeinderatsvorlage.